В Великобритании выбрали «Мисс СССР 2017» (видео)

 

Фото: скриншот

Ольга Бузова судействовала в Лондоне на конкурсе красоты «Мисс СССР – Великобритания». Лишь фанатки спасли ее выступление.

В Великобритании завершился пятый конкурс «Мисс СССР 2017», в котором за звание главной красавицы боролись девушки из стран бывшего Советского Союза. Победительницей ежегодного конкурса в этом году стала модель Анастасия Боил, представляющая Россию, передает РЕН-ТВ.

Девушка владеет четырьмя языками (английским, итальянским, испанским и, конечно, русским) и отлично играет в шахматы, побеждала в различных чемпионатах. В Британии Анастасия изучает менеджмент в Лондонском университете и планирует построить карьеру в деловом мире Сити.

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Конкурс «Мисс СССР» проводится в Великобритании с 2013 года. Программа мероприятия состоит из конкурса моделей ,в котором в этом году приняли участие девушки из 16 стран бывшего СССР, а также выступления знаменитостей и грандиозного музыкального шоу.

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Межу тем у Ольги Бузовой состоялось первое выступление в Лондоне в рамках Конкурса красоты для выходцев из СССР, на котором она была среди членов жюри. По «Дом-2» в Британии не транслируется, но и здесь у Ольги оказались преданные фанатки, пишут «Папарацци».

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