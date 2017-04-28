Восточные тайны: Александр Васильев открыл в Риге уникальную выставку

Лилита Затлере, Александр Васильев и Наталья Музычкина
 

Лилита Затлере, Александр Васильев и Наталья Музычкина. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Вчера вечером в Рижском Музее моды состоялось открытие новой выставки – «Тайны Востока. Западная мода и Китай». С 28 апреля посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов и множество аксессуаров разных эпох (от XVIII до XXI века) из коллекции Александра Васильева. Русский TVNET эту красоту уже увидел и вам советует посмотреть!

Главная тема выставки – влияние Китая на западную моду на протяжении четырех столетий. И организаторы сделали все, чтобы гости, пришедшие на ее открытие, еще до ознакомления с экспозицией, окунулись в соответствующую атмосферу.

Очаровательные китаянки порадовали публику своей традиционной национальной музыкой и продемонстрировали магический ритуал чайной церемонии.

Как отметила руководитель Музея моды Наталья Музычкина, влияние Китая на Запад ощущалось на протяжении многих веков, и эта таинственная страна до сих пор является источником вдохновения для художников и модельеров всего мира. Интерес к Китаю в наши дни не угасает и потому, что это одна из самых больших экономических держав в мире – как многие тысячелетия тому назад Великий Шелковый путь соединял далекий Китай с Ближним Востоком и Европой, так и в наши дни глобальная торговля влияет на обмен идеями и эстетическими веяниями, в том числе и модой.

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На выставке представлены и наряды, созданные русскими эмигрантами, бежавшими на Дальний Восток и ставшими частью мира моды и искусства. Города Шанхай и Харбин давно стали объектом исследований историка моды Александра Васильева. «Именно там осело большое количество эмигрантов, бежавших от Советской власти. Были среди них знаменитости, члены аристократических фамилий, были и интеллигентные люди, не ждавшие ничего хорошего от новой власти.

Среди таких вынужденных эмигрантов расцвел талант одной из звезд шанхайской моды – Александры Грамолиной, хозяйки модного ателье «Modern Woman», переехавшей в 50-е годы в Ригу.

Здесь она стала художественным директором знаменитого Рижского Дома моделей. Нам было важно показать и эту связь Риги с далеким Китаем. К тому же оказалось, что история этого места, где расположен Музей моды, тоже имеет историческую связь с Китаем – именно из Харбина в Ригу приехала предприимчивая дама Хая Леа Левит, которая по этому же адресу, на Грециниеку, 24, в начале 30-х открыла вязальную мастерскую и стала настоящей рижской modern woman…» – рассказал Александр Васильев.

К слову, на мероприятии были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, актриса Регина Разума, стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска, радиоведущая и преподаватель Иева Адамс и многие другие известные латвийские деятели культуры, искусства, политики и бизнеса.

Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай»

Фото: Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай»0

Выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай» в Музее моды в Риге будет работать шесть месяцев. Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева дополняют видео- и аудиоматериалы. В музее можно познакомиться с краткой историей Китая, музыкой европейских композиторов, написанной под влиянием китайской истории и мифологии, узнать больше об искусстве каллиграфии, попробовать самим написать послание с помощью иероглифов, примерить китайский народный костюм, послушать гидов, которые расскажут о секретах производства шелка, фарфора, о знаменитых изобретениях и их влиянии на европейскую культуру.

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы. Первое мероприятие, связанное с темой выставки, пройдет 14 мая и будет посвящено китайской поэзии и каллиграфии.

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Напомним, Музей моды в Риге в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева был открыт осенью 2016 года. В тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно не только посмотреть наряды и аксессуары, но и проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку, 24.

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00.

Цена билетов: 7 EUR, для групп - 6 EUR; школьникам, студентам и пенсионерам - 5 EUR.

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