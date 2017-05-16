ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

 

Фото: Vida Press

Сегодня экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая в молодости увлекалась яркими блестками и перьями, - многодетная мама, супруга прославленного футболиста Дэвида Бекхэма и известный и уважаемый во всем мире дизайнер, предпочитающий простоту и лаконичность - как в своих коллекциях, так и при выборе собственного гардероба.

Викторию уже давно называют не иначе как иконой стиля, все модницы с нетерпением ждут выхода ее новых коллекций, и, конечно,

всегда интересно посмотреть на то, как одна из самых стильных женщин мира одевается сама - не для выхода на красную дорожку, а в повседневной жизни.

Вот несколько последних весенних образов Виктории Бекхэм - очень разных, но, безусловно, заслуживающих внимания!

Виктория Бекхэм в наряде с ярким принтом-губами в ГонконгеВиктория Бекхэм в наряде с ярким принтом-губами в Гонконге. Фото: Splash/Vida Press

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Фото: Splash/Vida Press

Виктория Бекхэм в комплекте из своей новой коллекции по дороге на ужин в МанхэттенеВиктория Бекхэм в комплекте из своей новой коллекции по дороге на ужин в Манхэттене. Фото: Vida Press/InSight media

Фото: Vida Press/InSight media

Виктория Бекхэм в сером брючном костюме спешит по делам в Нью-ЙоркеВиктория Бекхэм в сером брючном костюме спешит по делам в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Виктория Бекхэм прибыла в Лос-Анджелес в футболке Supreme x Louis Vuitton и свободных темных брюкахВиктория Бекхэм прибыла в Лос-Анджелес в футболке Supreme x Louis Vuitton и свободных темных брюках. Фото: Vida Press/InSight media

Фото: Vida Press/InSight media

Виктория Бекхэм получила орден Британской империи

Фото: Виктория Бекхэм получила орден Британской империи0

Показ коллекции Виктории Бекхэм на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: Показ коллекции Виктории Бекхэм на Неделе моды в Нью-Йорке0

Стиль Виктории Бекхэм в Нью-Йорке

Фото: Стиль Виктории Бекхэм в Нью-Йорке0

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