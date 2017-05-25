Украинский фэшн-эксперт разнес в пух и прах стиль первой леди Латвии

Модный эксперт и популярный телеведущий из Украины (кстати, обладатель красивейшего Instagram) Даниил Грачев специально для woman.ru обратился к одной из самых обсуждаемых тем последнего времени — стилю первых леди. Его внимание привлекли не только дебютантки этого года Мелания Трамп и Брижит Макрон, но и те, кто занимает свой пост уже не первый год.
Супруга президента Латвии Ивета Вейоне тоже оказалась в их числе. Читайте, как оценил стиль первой леди нашей страны Даниил Грачев и какие советы ей дал.
Итак, цитируем модного эксперта!
Ивета Вейоне, первая леди Латвии Эдакая Анне Веске в молодости. Особенности стиля - классика в формате журнала «Крестьянка»:
Фото: LETA
Костюм, который испортило неправильное белье. Эти ажурные мотивы уже порядком всем надоели. Оставьте их Елизавете II и все тому же Николаю Баскову:
Фото: AFP/Valsts prezidenta kanceleja
Идея костюма неплоха, но исполнение подкачало. Его общий «уставший» вид и помятости не к лицу госпоже Вейоне. Требуется более жесткая линия плечевого пояса и более современные брюки, например, зауженные «сигареты»:
Фото: Edijs Pālens/LETA
А вот и костюм, созданный с помощью выкроек из журнала «Крестьянка». Все хорошо, если ты учительница из латвийской глубинки. Моя рекомендация: никаких гипюровых эффектов и идей из журнала «Бурда». Только минимализм с «оживляющими» образ акцентами:
Фото: Ojārs Jansons
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: как Даниил Грачев оценил стиль других первых леди, читайте ЗДЕСЬ
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Напомним, что не так давно
латвийский президент Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне предстали в очень неожиданном амплуа - в качестве моделей, демонстрирующих эксклюзивные наряды от модного дома Anna Osmushkina,
который шьет первой паре Латвии одежду для особых случаев – приемов и выездных сессий.
Как выяснилось, фотографии президентской четы в модных образах были опубликованы в итальянском модном журнале COLLEZIONI HAUTE COUTURE.Еще по этой теме