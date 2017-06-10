ТОП модных трендов на выпускной: асимметрия, яркие цвета и стиль бохо

 

Фото: Пресс-фото

Время выпускных — это особый момент для каждого, кто оканчивает школу или ВУЗ. Важно выглядеть празднично, элегантно и в то же время чувствовать себя удобно и в соответствии с модными тенденциями. Чтобы выпускники не растерялись в огромном выборе предложений магазинов, фэшн-блогер Лаура Валута и стилист Индра Салцевича делятся полезными советами, которые позволят засверкать еще ярче в столь торжественный день.

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Индра Салцевича говорит, что

один из трендов сезона — нетрадиционные элементы в дизайне одежды: жакет с молнией, юбка с огромным бантом, асимметрия в линии плеч и объемные рукава с воланами.

В свою очередь фэшн/бьюти-блоггер Лаура Валута добавляет, что актуальны также длинные платья на бретельках с открытыми плечами и спиной и асимметричные платья с длинными рукавами с разрезами.

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Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Яркие цвета и цветочный принт

Большие принты, рисунки и цветочные узоры — «самый горячий» тренд не только этого сезона выпускных, но и всего лета. В плане цветов в этом сезоне можно выбрать яркие, броские и сочные тона — сейчас в моде салатовый, который можно смело дополнить желтыми, оранжевыми и красными акцентами.

«Актуальной станет и игра контрастов — фиолетовый в сочетании с красным, салатовый с розовым и оранжево-коричневый с бирюзовым»,

– поясняет Индра Салцевича.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Стиль бохо, кружева и туфли

С наступлением лета возвращается стиль бохо, поэтому в образ на выпускном отлично впишется сверкающий чокер (choker) — плотно прилегающее к шее колье.

Чокер может быть разным — в виде ленточки или кожаного ремешка, из бархата, кружев или жемчуга. Особенно актуальными будут платья из двух частей или стильные комбинезоны.

Для романтического настроения выберите кружева из воздушной ткани в несколько слоев, дополнив образ прозрачными лодочками или красивыми босоножками с различными декоративными элементами. Как подчеркивает Индра Салцевича: «Если хочешь отказаться от классического элегантного образа на выпускной, можешь скомбинировать брюки из джинсовой ткани и туфли золотого или другого актуального цвета на высоком каблуке и блузу-рубашку oversize».

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Воздушные локоны, косы и естественный make-up

Лаура Валута советует выбирать легкие, воздушные локоны или свободно падающую, немного растрепанную укладку. Элегантно будут смотреться французские косы или низкий гладкий хвост. Кроме того, в волосы можно вплести ленточки или добавить декоративный обруч.

В трендах make-up этого года доминируют матовые губы и здоровое и естественное сияние кожи без толстого слоя косметики.

Взгляд любой девушки подчеркнут мягкие и воздушные тени для глаз и подводка.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Главное в выборе наряда на выпускной — выглядеть торжественно и выбирать одежду по типу фигуры. Не надо злоупотреблять обтягивающими, трикотажными или леопардовыми тканями, а также увлекаться прическами с обилием лака.

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