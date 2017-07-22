Мода 2-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: немного сюрпризов в море черно-белого

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В Юрмале продолжается фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Погода по-настоящему летняя, настроение - праздничное, и публика с удовольствием не только наслаждается концертной программой с участием звездных гостей, но и пользуется возможностью себя показать и на друхих посмотреть.

В отличие от первого фестивального дня,

на сей раз пришедшие на концерт зрители выглядели не столь ярко, отдав в основном предпочтение беспроигрышной и всегда модной цветовой гамме - черно-белой.

И тем не менее в объектив нашего фотографа попали несколько весьма экстравагантных образов, в том числе одно просто умопомрачительное декольте, парочка платьев с сумасшедше смелыми разрезами, не предусматривающими, очевидно, нижнего белья под ними, а также... Впрочем, к чему слова? Смотрите скорее нашу фотогалерею - все сами увидете! И да, декольте не пропустите...

Стиль гостей второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Стиль гостей второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Реклама
Мода фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале: день первый

Фото: Мода фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале: день первый0

Еще по этой теме
Смотрите, какие наряды для Лаймы Вайкуле создали латвийские дизайнеры

Смотрите, какие наряды для Лаймы Вайкуле создали латвийские дизайнеры

Звезда тенниса Остапенко очаровала элегантностью в Юрмале

Звезда тенниса Остапенко очаровала элегантностью в Юрмале

Мода фестиваля Лаймы Вайкуле: смелые декольте, блестки, бренды и просто цирк!

Мода фестиваля Лаймы Вайкуле: смелые декольте, блестки, бренды и просто цирк!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 290000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Рынок недвижимости в Риге: что происходит с ценами? Новости

Рынок недвижимости в Риге: что происходит с ценами?

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре Hi-Tech

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии Showbiz

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху Hi-Tech

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

Что носим?

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 