Александр Васильев охарактеризовал моду будущего года одним веским словом

Как мы уже сообщали накануне, пока в Музее моды еще шли подготовительные работы перед открытием очередной потрясающей выставки, посвященной модному дому Christian Dior и знаменитой коллекции 70-х New Look, TVNET уже побывал там и поделился увиденным и запечатленным на камеру в своей фотогалерее с места события.

Официальное же открытие выставки состоялось 24 октября в присутствии многочисленных VIP-персон, включая первую леди страны Ивету Вейоне и экс-президента Латвии Валдиса Затлерса с супругой Лилитой.

Да и вообще, кого там только не было! Дизайнеры, стилисты, журналисты, модные блогеры, многочисленные светские дамы и иностранные гости... Ну и конечно - сам Маэстро Александр Васильев,

который предоставил для выставки Dior в Риге десятки нарядов из своей коллекции, а также множество аксессуаров.

Это уже третья выставка в рижском Музее моды, созданная при участии Фонда известного историка моды.

К улыбчивому, как всегда, и галантному Александру Васильеву - человеку эциклопедических знаний, обладателю феноменальной памяти, неиссякаемой энергии, да и просто приятному во всех отношениях мужчине и одному из главных виновников торжества - в этот вечер пробиться было нелегко.

Очереди из желающих выразить свое восхищение увиденным и сфотографироваться с гуру моды не было конца и края.

Мы, естественно, тоже не могли искренне не поблагодарить Маэстро за доставленное удовольствие, но при этом те одну-две минутки, которые другие тратили на фото, использовали по-своему.

И вот результат:

- Александр, скажите, в чем феномен Диора, загадка актуальности, востребованности и магической притягательности создаваемых им и его последователями нарядов на протяжении многих десятилетий?

- Женственность, элегантность, нежность, хороший вкус...

- Это всегда будет в моде?

- Да,

все его нынешние платья - это всегда «сегодня look». Каждая невеста в Латвии мечтает выйти замуж в платье с тюлевым кринолином и втянутым в талию бюстье.

- А где Вы находите эти модные шедевры со столь богатой историей для своих коллекций?

- Многое мне удалось купить на мировых аукционах при разорении Бруклинского музея в Нью-Йорке, музея моды во Флориде и музея моды в Сан-Франциско.

#Rigas Modes Muzejs #Riga # modes izstades# В Музее моды открылась выставка из коллекции А. Васильева, посвященная Диору. Смотрите в Stories Мой репортаж. A post shared by Zanna Dubska/Жанна Дубска (@zannadubska) on Oct 24, 2017 at 8:36am PDT

- Как Вам удается сохранить столь редкие вещи? И кто приводит их в порядок?

- У меня двенадцать реставраторов, а хранилище находится в Литве, в Вильнюсе.

- И буквально пару слов о главных модных тенденциях будущего сезона: что можете сказать?

- Это разговор слишком долгий, чтобы обойтись парой слов.

- Ну а если совсем кратко? Может, цвета-фавориты, актуальная длина, фасон...

- Мода будет уродлива!..

Вот такой неожиданный и категоричный вердикт.

Заинтриговал, Маэстро, не правда ли? Тем интереснее теперь наблюдать за показами новых коллекций в рамках стартовавшей в этот же день 27-й Рижской недели моды.

Ну и, конечно, будем ждать подходящего случая, чтобы уточнить у Александра Васильева: «Мода будет уродлива!» - это что значит?