Косметологи рассказали, как привести себя в порядок в машине

Утром перед выходом на работу почему-то всегда не хватает времени. Мы быстро допиваем обжигающий кофе, одновременно смотрим новости по телевизору, сушим голову и красим ресницы. И все равно не успеваем, надо убегать. Что делать? Во времена фильма «Служебный роман» красились на работе. Теперь все изменилось - мы, как правило, должны являться в офис в абсолютном порядке.

Поэтому выход один - краситься в машине. Хорошо, если у вас есть шофер. А если нет - от вас потребуются выдержка, ловкость и предельная концентрация внимания. Известная американская страховая компания Farmers Insurance Group провела в прошлом году исследование, согласно которому

18,7% женщин регулярно красятся, когда ведут машину. А каждая десятая женщина делает свою утреннюю прическу именно в автомобиле.

Но та же страховая компания утверждает, что в списке причин аварий макияж за рулем лишь на четвертом месте.

Так что краситься за рулем можно, но только если вы - опытный водитель. И в любом случае стоит или потерпеть до светофора или же потянуться к косметичке, когда вы застряли в безнадежной пробке. Если вы привыкли краситься в машине, то сейчас для вас наступили благословенные времена.

Закончилась эпоха тщательного, безупречного макияжа, современный подход отличает незавершенность, нарочитая небрежность. Сейчас почти всю косметику можно наносить пальцами.

Если вы в автомобиле пользуетесь тональным кремом - лучше выбрать тот, который сделан в форме карандаша. Нанести тон на лоб, нос, подбородок и растереть пальцами.

Если же вы привыкли к жидкому тону, это тоже неплохо - он легко и быстро размазывается. Тени лучше выбрать кремообразные. Ну а блеск для губ и помада - это вообще проще простого.

Но если вы начинающий водитель, лучше выберите светлую помаду, потому что яркие и темные требуют большей тщательности при нанесении.

В бардачке непременно храните влажные салфетки, чтобы вытирать руки. Компактная пудра за рулем вполне безопасна.

А вот с карандашами, подводками и тушью для ресниц нужно быть как можно осторожнее - при резком маневре есть опасность повредить глаза. И наконец, лаки. Многие любят красить ногти в машине. Даже если сама процедура окраски не очень проста, то условия для сушки - идеальные. Тем не менее желательно все-таки выбрать быстросохнущий и неяркий лак.