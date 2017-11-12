Рита Ора на церемонию MTV пришла в халате

Британская певица албанского происхождения Рита Ора в воскресенье, 12 ноября, на церемонии вручения наград MTV удивила всех, придя в белом банном халате и выбрав для прически белое полотенце.

26-летняя красотка подошла к теме изысканно, дополнив халат белыми туфлями на высоком каблуке, а также бриллиантовыми серьгами и массивным ожерельем.

Для выступления на сцене певица выбрала халатик меньшего размера и более удобную обувь.

«С дивана в машину и на красную дорожку MTV», так свой наряд она прокомментировала в сети Instagram.

From the sofa, to the car, to the @mtvema red carpet ❣ A post shared by Rita Ora (@ritaora) on Nov 12, 2017 at 12:48pm PST

Европейская церемония MTV проходила в Лондоне. Лучшим в этом году был признан 19-летний канадский исполнитель Шон Мендес. Он победил в номинациях «Лучший артист» и «Лучшая песня».