Платье дня: белый мини-шик от испанской королевы Летиции

На днях в Мадриде прошла ежегодня церемония вручения престижной журналистской премии имени Франсиско Сереседо. Главными гостями этого мероприятия стали король Испании Филипп VI и его восхитительная супруга Летиция.

45-летняя королева Испании в этот день появилась перед публикой в расшитом мерцающими стразами белом мини-платье на широких черных лямках в стиле двадцатых годов и остроносых туфлях Prada на шпильке черного цвета.

Открытые плечи, вызывающая длина, отсутствие колготок и высоченный каблук... Летиция, кажется, пренебрегла всеми существующими правилами королевского протокола.

Но выглядела при этом просто ослепительно. Согласитесь, приятно видеть красивую женщину в столь эффектном наряде.

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