Само совершенство: Мелания Трамп похвасталась стройными ножками в кожаной юбке

Мелания Трамп готовится к Рождеству. Первая леди США уже украсила Белый дом, а недавно вместе с супругом открыла главную елку в Вашингтоне.

На днях Мелания побывала в детской больнице. Первая леди прочитала пациентам клиники сказку «Полярный экспресс» и вместе с Санта-Клаусом поздравила всех с наступающими праздниками.

Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ. На встрече с детьми Мелания появилась в белом кашемировом пальто от Max Mara, джемпере и кожаной юбке Herve Pierre в тон.

К наряду Мелания подобрала лодочки на высокой шпильке от Manolo Blahnik.

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