Платье дня: Дакота Джонсон на премьере - как невеста Prada!

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон вернулись на большой экран, сыграв Кристиана Грея и Анастейшу Стил в экранизации заключительной части скандальной трилогии Fifty Shades под названием «50 оттенков свободы». Премьера фильма состоялась 6 февраля в одном из парижских кинотеатров.

Дакота была одета в расшитое бисером длинное белое платье на тонких бретельках от Prada. Свой элегантный и нежный образ актриса дополнила украшениями Tiffany&Co - серьгами из платины с бриллиантами и внушительных размеров кольцом с бриллиантом в 6,34 карата. Ну просто невеста!

Кстати, в Латвии премьера самого долгожданного фильма этой зимы тоже уже состоялась. Так что время идти в Forum Cinemas и смотреть «50 оттенков свободы».



Стиль гостей на премьере фильма «50 оттенков свободы» в Риге: