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Памяти легендарного Живанши: модный роман со звездой длиною в 40 лет

Русский TVNET
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Фото: Vida Press

Как мы уже сообщали, в субботу, 10 марта, на 92-м году жизни скончался прославленный французский модельер Юбер де Живанши, основавший в 1952 году свой модный дом Givenchy и ставший самым молодым на тот момент кутюрье в истории французской моды. В числе прочего маэстро Живанши на протяжении многих лет являлся персональным дизайнером легендарной актрисы Одри Хепберн, создавая одежду как для ее личного гардероба, так и для киноработ. Да-да, именно он - автор, пожалуй, самого известного наряда за всю историю кинематографа - лаконичного длинного черного платья Хепберн в картине «Завтрак у Тиффани». Юбер и Одри дружили 40 лет, и эта дружба достойна памяти. Давайте вспомним шедевры Живанши, созданные для его любимицы!

1

«Сабрина» (1954 год)
2

Премия «Оскар» 1954 года за «Римские каникулы» (1953 год)
3

«Забавная мордашка» (1957 год): наряд № 1
4

«Забавная мордашка» (1957 год): наряд № 2
5

«Завтрак у Тиффани» (1961 год): наряд № 1
6

«Завтрак у Тиффани» (1961 год): наряд № 2
7

«Шарада» (1963 год)
8

«Как украсть миллион» (1966 год): наряд № 1
9

«Как украсть миллион» (1966 год): наряд № 2
10

Одри и Юбер - две легенды, две иконы стиля
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