Памяти легендарного Живанши: модный роман со звездой длиною в 40 лет

Как мы уже сообщали, в субботу, 10 марта, на 92-м году жизни скончался прославленный французский модельер Юбер де Живанши, основавший в 1952 году свой модный дом Givenchy и ставший самым молодым на тот момент кутюрье в истории французской моды. В числе прочего маэстро Живанши на протяжении многих лет являлся персональным дизайнером легендарной актрисы Одри Хепберн, создавая одежду как для ее личного гардероба, так и для киноработ. Да-да, именно он - автор, пожалуй, самого известного наряда за всю историю кинематографа - лаконичного длинного черного платья Хепберн в картине «Завтрак у Тиффани». Юбер и Одри дружили 40 лет, и эта дружба достойна памяти. Давайте вспомним шедевры Живанши, созданные для его любимицы!