Наблюдая за шоу Дома моды Chanel, мы каждый раз думаем, что больше удивить публику уже невозможно. И ошибаемся. На днях в Париже состоялся показ коллекции Chanel Cruise 2018/19, снова заставивший гостей открыть рты от удивления и восхищения. Круизный лайнер La Pausa пришвартовался в Париже!

Показ круизной коллекции Chanel прошел в парижском Grand Palais. Со свойственным ему размахом Карл Лагерфельд наказал выстроить во дворце макет корабля, который стал частью декораций грандиозного шоу, а затем - местом проведения афтепати.

Невероятных размеров круизный лайнер получил название La Pausa в честь любимой загородной виллы Габриэль Шанель на Лазурном берегу.

Французский шарм, романтичные береты, полоска и другие морские мотивы, традиционные жакеты, белые колготки, разнообразие сумочек и многое-многое другое от Chanel... Фантастическое дефиле, достойное Французской Ривьеры!