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Дух захватывает! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля

Русский TVNET
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Фото: AFP/Scanpix

Уже давно известно, что Каннский кинофестиваль - это не только показ лучших фильмов года, но и демонстрация восхитительных нарядов его звездных участников и гостей. Они иногда бывают слишком откровенны, но в основном по-королевски роскошны и элегантны. Как эти девять, которые нам показались самыми-самыми, плюс одно платье «на сладкое» - пожалуй, самое дерзкое на красной дорожке открытия фестиваля, которое мы просто не могли оставить без внимания...

1

Актриса Джулианна Мур
2

Актриса Кейт Бланшет
3

Актриса Кристен Стюарт
4

Актриса и модель Пенелопа Крус
5

Бьюти-блогер Камила Коэльо
6

Модель Роми Стрейд
7

Актриса Леа Сейду
8

Модель Барбара Мейер
9

Певица Талия Сторм
10

Модель и актриса Шантель Джеффрис
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