Дух захватывает! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля

Уже давно известно, что Каннский кинофестиваль - это не только показ лучших фильмов года, но и демонстрация восхитительных нарядов его звездных участников и гостей. Они иногда бывают слишком откровенны, но в основном по-королевски роскошны и элегантны. Как эти девять, которые нам показались самыми-самыми, плюс одно платье «на сладкое» - пожалуй, самое дерзкое на красной дорожке открытия фестиваля, которое мы просто не могли оставить без внимания...