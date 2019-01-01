Круизный показ Louis Vuitton: современная эклектика с «кошачьими» сумками в чудо-музее

С тех пор как креативным директором Louis Vuitton стал Николя Жескьер, показы круизных коллекций этого прославленного Дома моды стали проходить в самых неожиданных местах. И последнее шоу не стало исключением - оно состоялось в музее современного искусства Fondation Maeght. Это чудо архитектуры расположено в одном из самых красивых городов Франции - Сен-Поль-де-Ванс, что придало показу особенную романтичность.