Круизный показ Louis Vuitton: современная эклектика с «кошачьими» сумками в чудо-музее

С тех пор как креативным директором Louis Vuitton стал Николя Жескьер, показы круизных коллекций этого прославленного Дома моды стали проходить в самых неожиданных местах. И последнее шоу не стало исключением - оно состоялось в музее современного искусства Fondation Maeght. Это чудо архитектуры расположено в одном из самых красивых городов Франции - Сен-Поль-де-Ванс, что придало показу особенную романтичность.
Жескьер соединил моду прошлого и будущего. В коллекции Louis Vuitton Cruise 2019 соседствуют жакеты с широкими плечами из 80-х и хит этого сезона — кроссовки Archlight, превратившиеся в ботфорты. Ощущается и влияние минималистичных 1990-х годов, а в длине явное предпочтение отдано мини. Ну и главная изюминка с оттенком иронии - сумки с изображением кошачьих силуэтов. Смотрите фото!