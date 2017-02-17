Какая золотая! Пэрис Хилтон полностью обнажилась для мужчин

Американская актриса, певица, фотомодель, дизайнер и одна из самых известных светских львиц в мире Пэрис Хилтон лично прорекламировала свой новый парфюм для мужчин Gold Rush, причем так, что у тех, для кого он создан, наверняка просто дух захватило! То есть - совершенно голой...
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Одним из откровенных снимков смелая красотка сама поделилась на своей страничке в Instagram.
Не удивительно, что за считанные часы это «горячее» фото собрало около 20 тысяч лайков и почти 500 комментариев.
Фото из Instagram:
Из Twitter:
#GoldenGirl ✨✨👸🏼✨✨ #MyGoldRushMoment 🔥 pic.twitter.com/26ItXQA0H1— Paris Hilton (@ParisHilton) 15 марта 2017 г.
Фото из Instagram:
Стоит отметить, что
36-летняя блондинка - всегда желанная гостья как на мероприятиях самого высокого уровня, так и на светских вечиринках, модных тусовках и просто веселых и зажигательных пати.
И в Латвии она, кстати, не так давно была. Смотрите наши фотогалереи!Еще по этой теме