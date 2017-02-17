Какая золотая! Пэрис Хилтон полностью обнажилась для мужчин

Американская актриса, певица, фотомодель, дизайнер и одна из самых известных светских львиц в мире Пэрис Хилтон лично прорекламировала свой новый парфюм для мужчин Gold Rush, причем так, что у тех, для кого он создан, наверняка просто дух захватило! То есть - совершенно голой...

Одним из откровенных снимков смелая красотка сама поделилась на своей страничке в Instagram.

Не удивительно, что за считанные часы это «горячее» фото собрало около 20 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Фото из Instagram:

#GoldenGirl ✨✨👸🏼✨✨ #MyGoldRushMoment 🔥 A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Mar 15, 2017 at 9:54am PDT

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Из Twitter:

Фото из Instagram:

، Chick out @ParisHilton's new men's Fragrance #GOLDRUSHMAN available online & stores now at @Perfumania & girls @GoldRushFragrance (Link in bio) A post shared by Gold Rush Man by Paris Hilton (@goldrushformen) on Feb 17, 2017 at 8:40am PST

Стоит отметить, что

36-летняя блондинка - всегда желанная гостья как на мероприятиях самого высокого уровня, так и на светских вечиринках, модных тусовках и просто веселых и зажигательных пати.

И в Латвии она, кстати, не так давно была. Смотрите наши фотогалереи!













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Aizvērt Приезд Пэрис Хилтон в Ригу Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns Edgars Kalmēns



























































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