Какая золотая! Пэрис Хилтон полностью обнажилась для мужчин

Пэрис Хилтон
 

Пэрис Хилтон. Фото: AP/Scanpix

Американская актриса, певица, фотомодель, дизайнер и одна из самых известных светских львиц в мире Пэрис Хилтон лично прорекламировала свой новый парфюм для мужчин Gold Rush, причем так, что у тех, для кого он создан, наверняка просто дух захватило! То есть - совершенно голой...

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Одним из откровенных снимков смелая красотка сама поделилась на своей страничке в Instagram.

Не удивительно, что за считанные часы это «горячее» фото собрало около 20 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Фото из Instagram:

#GoldenGirl ✨✨👸🏼✨✨ #MyGoldRushMoment 🔥

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on

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Из Twitter:

Фото из Instagram:

Стоит отметить, что

36-летняя блондинка - всегда желанная гостья как на мероприятиях самого высокого уровня, так и на светских вечиринках, модных тусовках и просто веселых и зажигательных пати.

И в Латвии она, кстати, не так давно была. Смотрите наши фотогалереи!

Перис Хилтон за диджейским пультом

Фото: Перис Хилтон за диджейским пультом0

Особая гостья Comedy Club Пэрис Хилтон

Фото: Особая гостья Comedy Club Пэрис Хилтон0

Пэрис Хилтон выступает в Юрмале

Фото: Пэрис Хилтон выступает в Юрмале3

Приезд Пэрис Хилтон в Ригу

Фото: Приезд Пэрис Хилтон в Ригу0

Наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton» Пэрис Хилтон

Фото: Наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton» Пэрис Хилтон1

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