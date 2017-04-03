На Пасху не обойтись без Пасхальных зайчиков

 

Фото: Vida Press

В материальном мире Пасху часто отделяют от религии, скорее пытаясь продать побольше шоколадных зайцев и яиц. Поэтому не удивительно, что символы праздника часто используются и в материалах эротического характера! Так сделала и популярная бразильская модель Ана Брага, которая еще и поет. Она снялась в пикантной пасхальной фотосессии, пишет TVNET.

Модель, которая украшала обложки журнала Playboy в Бразилии, Венесуэле и Румынии, в свои 35 лет демонстрирует прекрасное, хорошо натренированное тело, к тому же делает это в розовом белье — с заячьми ушками и пластмассовыми яйцами, внутри которых — маленькие цыплята.

Модель Ана Брага в пикантной пасхальной фотосессии

Фото: Модель Ана Брага в пикантной пасхальной фотосессии0

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Модель Ана Брага не только неплохо поет и отлично выглядит, но еще и является защитницей животных. Она адоптировала многих собак и котов.


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