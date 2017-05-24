ФОТО: Топ-модель предпочитает утренний кофе на балконе топлес

 

Фото: Vida Press/Splash News

33-летняя польская модель Аня Рубик, без всяких сомнений, может гордиться своим телом, но дает ли это ей право появляться в полуобнаженном виде в доступном для всеобщего обозрения месте? Речь идет об открытом балконе одного из фешенебельных отелей в Каннах, где вездесущие папарацци с легкостью засняли красавицу топлес за утренней чашечкой кофе.

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Нет слов, выглядит Аня потрясающе, и грудь у нее в полном порядке, хоть и не выдающихся размеров! Но,

может, учитывая звездный статус и соответствующий ему повышенный интерес со стороны прессы, девушке стоит быть чуть осмотрительнее

и не распахивать так смело рубашку, когда захочется? А с другой стороны, при такой известности - почему не жить в свое удовольствие? Хотите - снимайте...

Полуобнаженная модель наслаждается утренним кофе на балконе в Каннах

Фото: Полуобнаженная модель наслаждается утренним кофе на балконе в Каннах0

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