Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком

Фото: Vida Press

Не так давно Русский TVNET познакомил вас с сексуальной бразильской моделью нижнего белья Наталией Боргес, украсившей обложку одного из номеров журнала Sports Illustrated, которую вездесущие папарацци засняли на пляже в Майами. Согласитесь, это были жаркие кадры! Спешим обрадовать - отдых красотки продолжается, так что ловите новые пикантные фото! Один нюанс - Боргес на них не одна, но ведь это же не делает ее менее привлекательной и сексапильной, правда?