Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком

Не так давно Русский TVNET познакомил вас с сексуальной бразильской моделью нижнего белья Наталией Боргес, украсившей обложку одного из номеров журнала Sports Illustrated, которую вездесущие папарацци засняли на пляже в Майами. Согласитесь, это были жаркие кадры! Спешим обрадовать - отдых красотки продолжается, так что ловите новые пикантные фото! Один нюанс - Боргес на них не одна, но ведь это же не делает ее менее привлекательной и сексапильной, правда?
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На сей раз 31-летняя Наталия Боргес
попала в объективы фотокамер вместе со своим возлюбленным Майклом Сатски и милейшим домашним питомцем - миниатюрным пуделем.
Тем интереснее получились эти снимки, на которых все - солнце, море, загорелая модель с потрясающей фигурой в черном микроскопическом бикини, достойный ее мужчина «с кубиками и рельефом где надо» и совершенно очаровательное существо - четвероногий любимец Наталии. Любовь, красота, мимими... Полная идиллия на отдыхе!
Фото: Vida Press
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