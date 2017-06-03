Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком

 

Фото: Vida Press

Не так давно Русский TVNET познакомил вас с сексуальной бразильской моделью нижнего белья Наталией Боргес, украсившей обложку одного из номеров журнала Sports Illustrated, которую вездесущие папарацци засняли на пляже в Майами. Согласитесь, это были жаркие кадры! Спешим обрадовать - отдых красотки продолжается, так что ловите новые пикантные фото! Один нюанс - Боргес на них не одна, но ведь это же не делает ее менее привлекательной и сексапильной, правда?

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На сей раз 31-летняя Наталия Боргес

попала в объективы фотокамер вместе со своим возлюбленным Майклом Сатски и милейшим домашним питомцем - миниатюрным пуделем.

Тем интереснее получились эти снимки, на которых все - солнце, море, загорелая модель с потрясающей фигурой в черном микроскопическом бикини, достойный ее мужчина «с кубиками и рельефом где надо» и совершенно очаровательное существо - четвероногий любимец Наталии. Любовь, красота, мимими... Полная идиллия на отдыхе!

Фото: Vida Press

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Instagram:

Fresh and clean!! #misterthedog #Mr 💙👶🏻🐶

A post shared by Natalia Borges (@natalia_borges) on

ЧИТАЙ НА TVNET: Модель нижнего белья наслаждается солнечными ваннами в Майами

Модель нижнего белья Наталия Боргес в микро-бикини

Фото: Модель нижнего белья Наталия Боргес в микро-бикини0

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