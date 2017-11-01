Бомба! Софья из «Интернов» свела с ума поклонников откровенным фото

23-летняя российская актриса Аглая Тарасова — одна из тех звезд, кто предпочитает не публиковать откровенные фотографии в социальных сетях. Но на днях возлюбленная Милоша Биковича выложила снимок, который вызвал бурю позитивных эмоций у ее фолловеров.

1 ноября Аглая Тарасова опубликовала в своем Instagram фото, которое буквально за несколько часов набрало более 8 тысяч лайков.

Все дело в том, что на эффектном черно-белом снимке актриса позирует в сексуальном кружевном боди, высоких ботфортах и накинутой на плечи кожаной куртке.

Фолловерам Тарасовой очень понравился ее неожиданный эксперимент.

В комментариях под фотографией все сошлись во мнении, что выглядит Аглая невероятно сексуально.

«Просто огонь. Вы прекрасны, Аглая», «Вот где чувствуется порода. Класс», «Это просто мега вау», «Очень красивые ноги!!!!», «Бомбезная бомбовая бомба! Очень красиво и соблазнительно!»,

— осыпали актрису комплиментами поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Мы разделяем мнение восторженных фанатов. А что скажете вы?