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Мужчины, не сойдите с ума: рождественская фотосессия звезды Playboy - это бомба!

Русский TVNET
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Фото: buzzfoto/Scanpix

36-летняя модель Playboy Ана Брага в преддверии Рождества приготовила мужчинам особенно «горячий» подарок. Сексуальная бразильянка снялась в откровенной тематической фотосессии в Лас-Вегасе, США. Пикантные кадры молниеносно разлетелись по просторам Интернета. Еще бы - ведь на них красотка позирует лишь в длинных красных гольфах, кружевных трусиках в тон и рождественском колпачке!

Стоит отметить, что Ана Брага часто попадает на страницы всевозможных изданий по всему миру не только благодаря участию в эротических фотосессиях, но и потому, что в повседневной жизни выбирает весьма провокационные наряды, при этом, как правило, отказываясь от белья.

Рождество и Новый год
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