Вот это попки! Красотки в микроскопических бикини взбудоражили Майами

Фитнес-модели Анаис Занотти и Николь Карди заставили сердца отдыхающих на одном из пляжей Майами биться гораздо чаще обычного, представ перед ними в невероятно откровенных бикини. Спереди еще вроде ничего, а вот сзади - просто ниточки!

Две красавицы с удовольствием проводили время на отдыхе, наслаждаясь солнцем, прогуливаясь по воде, купаясь и весело общаясь друг с другом. А что касается пикантных купальников, так кому же еще такие носить, если не обладательницам таких красивых и тренированных тел!