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+50 в бикини: ТОП-7 знаменитостей, которые с годами становятся еще сексуальнее

Русский TVNET
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Фото: Vida Press

Они красивы, талантливы и всемирно известны! А главное - возраст для них ничто, наоборот - с годами они становятся еще очаровательнее и сексуальнее! Причем это можно заметить не только на красных ковровых дорожках, где все, что называется, при полном параде, но и в обычной жизни и просто на отдыхе. Как им это удается - загадка, но факт налицо. Вот они - эти красотки, которые и за 50 восхитительны в бикини!

1

Актриса Холли Берри
2

Актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли
3

Телезвезда и продюсер Крис Дженнер
4

Актриса и бывшая модель Шэрон Стоун
5

Модель Синди Кроуфорд
6

Актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек
7

Модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон
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