+50 в бикини: ТОП-7 знаменитостей, которые с годами становятся еще сексуальнее

Они красивы, талантливы и всемирно известны! А главное - возраст для них ничто, наоборот - с годами они становятся еще очаровательнее и сексуальнее! Причем это можно заметить не только на красных ковровых дорожках, где все, что называется, при полном параде, но и в обычной жизни и просто на отдыхе. Как им это удается - загадка, но факт налицо. Вот они - эти красотки, которые и за 50 восхитительны в бикини!