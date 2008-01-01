Что может быть привлекательнее девушки в бикини? Две девушки в бикини!

Папарацци, как известно, большие охотники за пикантными кадрами. На этот раз им удалось, что называется, одним выстрелом убить сразу двух зайцев.

В Арабских Эмиратах в объективы фотографов попали 35-летняя модель Алекса Джерард и 42-летняя актриса Шери Мерфи, которые вместе отдыхали на одном из пляжей Дубая.

Подруги знакомы с 2008 года, когда их мужья вместе играли в команде английского футбольного клуба «Ливерпуль». На сей раз Алекса и Шери решили провести время вдвоем, без мужей и детей.

Кстати, это первые снимки Алексы Джерард, которые удалось сделать папарацци после того, как она стала мамой в четвертый раз - год назад после трех дочек она родила своему супругу, известному английскому футболисту Стивену Джерарду, сына. У актрисы Шери Мерфи, которая замужем за футболистом Гарри Кьюэллом, тоже четверо детей. А посмотрите, какие красотки!