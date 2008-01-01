Ноль комплексов! Красотка с далеким от идеала телом зажгла в бикини

Отчаянная британская звезда реалити-шоу Лиза Эпплтон - известная обладательница пышных форм - прихватила с собой на отдых в Испанию не только купальник и солнцезащитные очки, но и папарацци, за что они должны быть ей несказанно благодарны - такие пикантные кадры дорогого стоят!

Красотка с весьма далекой от модельных параметров фигурой устроила жаркую и озорную фотосессию на пляже в цветном купальнике, верх которого просто взрывался на ней под прицелом фотокамер.

Лиза Эпплтон получила известность в Великобритании, став участницей реалити-шоу Big Brother («Большой брат») и связанных с ним проектов.

Таблоид British Mirror Online сообщает, что Лиза, впервые появившаяся на телеэкранах в 2008 году, нашла работу - «королева желтой прессы» была принята на должность уборщицы в салоне красоты.