Ягодицы смелой девицы: «Декольте снизу» - мини, которого свет еще не видел

Год назад Ариэль Уинтер - американская актриса и певица, известная по роли Алекс Данфи в комедийном телесериале «Американская семейка, - продемонстрировала нам самые миниатюрные джинсовые шорты, а на днях - экстремально короткое платье.

Что ни новость про Ариэль Уинтер, то обязательно про ее откровенный наряд. 20-летняя актриса известна многим больше своим провокационным стилем, нежели работами в кино.

Обладательница пышных форм не считает нужным скрывать их от окружающих, а потому предпочитает носить исключительно короткие вещи - мини-юбки, откровенные шорты и платья.

Именно в таком на днях ее и подловили папарацци. Миниатюрный зеленый наряд в белый горошек едва прикрывал аппетитные тылы юной звезды. Девушка явно не из стеснительных, но не перегибает ли она палку? Подобное оголение на публике чревато последствиями, особенно в Голливуде.