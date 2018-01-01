Королевы ринга: «горячие» латвийские красотки сразились в пикантном конкурсе

На днях в рижском клубе Studio 69 красочным шоу завершился проект Ring girls 2018, подготовку к которому участницы начали еще в январе - правильно питались, регулярно занимались в спортзале, посещали уроки танцев и дефиле, готовили индивидуальные программы. Изначально было подано 30 заявок на участие в состязании, но до решающего этапа дошли лишь 15 красавиц, имена которых были определены в полуфинале конкурса.

«Подобными проектами мы занимаемся с 2011 года, но именно Ring girls (»Девушки ринга«) организовали впервые. Ring girls - это девушки, которые во время боев на ринге, выходят и проносят таблички с номерами раундов», - рассказали организаторы проекта Алина Исидорова и Виталий Александров.

Участниц оценивало компетентное жюри, в составе которого было 7 мужчин и 2 женщины - профессиональные спортсмены и тренеры, спортивные энтузиасты и просто талантливые люди,

в том числе юрист и спортсменка Иева Бранте.

На этот раз первое место заняли сразу две девушки - Ирина и Майя, которые покорили судей своей красотой и обаянием. Самой молодой из участниц 19 лет, и она профессионально занимается фитнесом, а самой возрастной конкурсанткой стала 40-летняя логопед.

«Мы хотели показать, что

в любом возрасте и при любой физической форме, если у вас не более 10 кг избыточного веса, вы можете подготовить себя к выходу на большую сцену»,

- отметила Алина Исидорова.