Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

 

Часто бывает, что мужчина говорит много комплиментов и вообще старается блеснуть своим красноречием «по поводу и без», но что такое слова? Истинные чувства проявляются в другом!

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1. Он относится к вам с уважением

Когда мужчина влюблен в женщину, он ее уважает. Ему важна каждая подробность ее жизни, он обращается с ней хорошо.

Он ценит твое мнение, радуется за твои достижения и даже содействует твоим странным привычкам

(например, не выбрасывает остатки йогурта, который ты специально не доела, оставив одну ложечку на потом).

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2. Он всегда думает о тебе

Он присылает тебе сообщения в течение дня. Он напоминает о себе. Он гуглит на работе «Чем отличаются тюлени от морских котиков», потому что вы вчера спорили об этом, а потом пишет тебе ответ:)

3. Он идет на компромиссы

Любовь смягчает сердце.

Ему не так важно быть правым, как то, чтобы между вами не было лишних ссор. Когда человек становится менее эгоистичным — это действие любви.

4. Он берет тебя за руку, обнимает и целует на публике

Таким образом он гордо заявляет миру о том, что вы вместе. И особенно важно, когда он обнимает и целует тебя, не ожидая продолжения в виде секса.

5. Он хочет заботиться о тебе

Это чисто мужские инстинкты — быть добытчиком, делать жизнь своей женщины лучше, заставлять ее улыбаться. Когда он прилагает для этого усилия, тем самым он говорит: «Я тебя люблю».

6. Он хочет, чтобы тебе понравилась его семья

Он хочет, чтобы ты познакомилась со всеми, кто важен ему. Он горд быть с тобой и хочет, чтобы ты понравилась и его семье.

7. Он не боится спорить или извиняться

Он спорит честно, уважая твою точку зрения, выслушивая ее и желая решить проблему.

Кроме того, любовь подразумевает умение сказать «Прости». Любовь исключает гордость.

8. Он говорит «мы» вместо «я»

Он уже не думает о себе в единственном числе. Ты — часть его жизни, и ему это нравится.

9. Когда он говорит о будущем, ты входишь в его планы

Может, он приглашает тебя на свадьбу друга следующей осенью или шутит о ваших будущих детях — значит, он хочет видеть тебя в своем будущем.

10. Он говорит, что любит тебя

Тот, кто любит, не может долго держать это в себе. И когда он это говорит, верьте ему.

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