Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by rainmanh333998

Будь девушкой, которая делает себе комплименты, когда проходит мимо зеркала, вместо того, чтобы находить недостатки, которые можно покритиковать. Которая заглушает тот ненавистный голос внутри нее и заменяет его приятными словами. Которая знает свою внутреннюю ценность.

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Будь девушкой, которая считает себя сильной и независимой, даже если чувствует себя немощной и разбитой.

Которая знает, что может преодолеть любую боль, которую она испытывает, потому что там, впереди, ее ждет счастье.

Которая никогда не сдается.

Будь девушкой, которая поощряет своих друзей. Которая улыбается широкой улыбкой, когда узнает, что ее сестра обручена или получила повышение. Она не позволяет зависти стать на пути ее счастья.

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Будь девушкой, которая солидарна с другими девушками. Которая помогает пьяной женщине в туалете кафе вместо того, чтобы осудить ее за то, как она выглядит. Которая предлагает влажную салфетку незнакомке, потому что знает, что они чем-то связаны, что им нужно держаться вместе.

Будь девушкой, которой не нужен парень. Которая ценит то, когда в жизни появляется кто-то особенный, и дает ему все, что у нее есть, но не в ущерб себе. Которая любит его, но оставляет достаточно любви и для себя.

Будь девушкой, которая комфортно чувствует себя в своем теле.

Которая боготворит свое тело. Которая не боится смотреть на себя обнаженную, потому что знает: каждый ее сантиметр, каждая морщинка наполнены красотой.

Будь девушкой с большими мечтами, которая увлечена своей страстью. Которая отдает всю себя на работе, но может расслабиться на выходных. Которая не переносит свои переживания и стресс с работы домой.

Будь девушкой, которая умеет громко смеяться. Которая может пошутить в любой ситуации, особенно когда очень страшно. И неважно, что все на нее смотрят, потому что она живет своей жизнью.

Будь девушкой, которая предпочитает дела жалобам. Которая не тратит свое время, жалуясь на проблемы, когда она может искать решение. Которая понимает, что ее жизнь стоит того, чтобы жить, даже когда кажется, что все не так.

Будь девушкой, которая остается на связи.

Которая звонит своим родителям, чтобы услышать их голоса. Которая заезжает к лучшим друзьям, просто чтобы сказать «Привет».

Которая прилагает усилия, чтобы общаться с людьми, которые ей дороги.

Будь девушкой, которая говорит то, что думает. Которая честно высказывает свое мнение, даже если оно кому-то неприятно. Которая не позволяет плохо с ней обращаться, потому что она может быть самой милой женщиной в мире, а может быть и самой большой стервой — в зависимости от того, как вы с ней обходитесь.

Будь девушкой, которая делает комплименты другим. Которая улыбается прохожим. Которая искренне любит жизнь.

Будь девушкой, которой бы ты гордилась.

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