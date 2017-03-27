На сексуальную привлекательность влияет наклон головы

Группа ученых из Ирландии и Швейцарии провела исследование, посвященное определению неочевидных факторов, повышающих сексуальную привлекательность.

В частности, добровольным участникам эксперимента предложили распределить фотографии знаменитостей по уровню привлекательности. Оказалось, что

женщины выглядят наиболее сексуально, когда слегка наклоняют вниз подбородок. С мужчинами ситуация обратно противоположная: приподнятый подбородок создает иллюзию мужественности.

Эксперты обратили внимание, что улыбка привлекает только мужчин, в то время как женщины склонны обращать внимание на мужчин с серьезным или грустным выражением лица.

Реклама

Кроме того, по словам ученых, существует взаимосвязь сексуальной привлекательности с длиной безымянного пальца у мужчин. Еще один научный эксперимент показал, что для краткосрочного бурного знакомства женщины чаще избирают мужчин со шрамами, поскольку относят женственных и ухоженных кавалеров к категории кандидатов на стабильный брак.

При этом мужчинам следует быть менее напористыми и помнить, что их шансы на секс будут на порядок выше, если женщина заговорит первой,

передает Vista News.

Еще по этой теме