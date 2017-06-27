Какие женщины по знаку Зодиака для мужчин дороже всех

Когда мужчины говорят «дорогая моя», чаще всего они имеют в виду отношения. Но иногда бывает, что под словом «дорогая» подразумевается ценность в буквальном, финансовом смысле. И какова такая ценность женщин по знаку Зодиака, подсказывают созвездия. Иногда, чего греха таить, «очень дорогая» получается дорогая. Ничего не поделаешь - так звезды встали в момент ее рождения, и об этом надо знать!
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12-е место — Стрелец
Поразительно, но факт: барышни-Стрельцы люто, бешено ненавидят скупых мужчин, но при этом ничего особенного от мужчины не ждут. И не хотят.
Бриллиантовым колечком Стрельца не осчастливить, путевкой на Мальдивы — тоже. Вот разве что путешествие на Эверест…
Что? Это на порядок дороже, чем Мальдивы? Вооот, Стрелец уже говорила, что ненавидит скупых мужчин?
11-е место — Водолей
Водолею ничего не надо. Ни цветов, ни подарков — вообще ничего. Потому что дорог не подарок, а внимание. Внимание! Для того, чтобы качественно уделить Водолею внимание, придется раскошелиться как минимум на мастер-класс по йоге, краткий курс фотографии для начинающих хипстеров, пяток посещений кулинарной школы и на беруши еще. Потому что сегодня она не хочет вместе готовить, фотографировать и медитировать. Сегодня она хочет стрелять из пистолета Макарова. Здорово, правда?
10-е место — Козерог
Козерогу не нужны деньги мужчины, потому что у нее свои есть. Много. Куда больше, чем может себе представить даже самый богатый мужчина. Просто потому, что Козерог распоряжается деньгами разумно и ненавидит пускать пыль в глаза, похваляясь богатством. Так что
тратиться на бриллианты и соболя не придется. Но придется иметь солидный счет в банке и предъявить ей выписку. Потому что Козерог цену деньгам знает, да.
И цену людям, у которых их нет, знает тоже. И в ее картине мира эта цена, прямо скажем, звучит примерно как «пятачок за пучок».
9-е место — Дева
Покорить Деву можно только одним способом: никогда не нарушать раз и навсегда заведенный порядок — даришь каратничек на каждую дату? Молодец, вот и дари. Ничего не даришь, потому что считаешь традицию вручать подарочек на каждый чих просто хитрым ходом коварных маркетологов? Вот и молодец, ничего и не дари. Дело не в том, что Дева равнодушна к подаркам. Дело в том, что Дева очень неравнодушна к мужчинам, от которых знаешь, чего ожидать. Всегда.
8-е место — Овен
Ухаживать за барышней-Овном — предприятие своеобразное: слабенькая нагрузка на кошелек, зато на мозги, считайте, падает бетонное перекрытие. Потому что Овны всегда недовольны подарками. Всегда! Причем неважно, что именно дарить:
скромный подарок — оскорбление, потому что: «Я себя не на помойке нашла!». А дорогой — еще хуже, потому что: «Божечки, такие деньги на такую фигню спустил! Лучше бы мне отдал!».
Осторожно, опасный момент! Не надо давать ей денег! Потому что: «За кого ты меня принимаешь вообще? Засунь себе свои деньги знаешь куда?!». И в этот момент лучше быстро сделать ноги. А то ведь она догонит и сама засунет. Она знает, куда.
7-е место — Близнецы
У Близнецов есть железный принцип: настоящая леди не принимает от мужчин никаких подарков, кроме цветов, конфет, ну и, пожалуй, бутылочки хорошего вина. И спорить с этим бесполезно: дело не в том, что Близнецам очень хочется быть леди (три раза ха-ха!), а в том, что они живут по принципу «Ты мне ничего не должен, зато и я тебе ничего не должна». Так что погодите раскошеливаться, пока барышня-Близнецы не решит, что все серьезно. А потом начинайте усиленно копить. Нет, не на старость. На случай, когда она позвонит и жалобным голосом скажет, что вчера пошла в клуб, а сегодня проснулась в какой-то незнакомой лачуге. Кажется, в Сомали.
6-е место — Рак
Прежде чем начать ухаживать за барышней-Раком, нужно определиться с намерениями: если они несерьезны, то начинать можно не то что с пустыми карманами, а с черной дырой вместо кармана. Потому что
вручить барышне-Раку хоть какой-нибудь подарок, кроме цветка, совершенно невозможно — ей женская гордость не позволяет брать от мужчины всякое.
Опять же, кто его знает, с какими намерениями он ей это всякое подсовывает? Спасибо, нет. Ну а если намерения серьезные, то придется как-то научиться зарабатывать. Или не придется. Вариантов все равно нет: Рак заставит.
5-е место — Скорпион
Два слова: Очень Дорого. Очень дорого обойдутся мужчине ухаживания за барышней-Скорпионом, потому что денежки она любит пылкой, искренней любовью. Взаимной, надо сказать. Так что вкладывать состояние в маленькие радости Скорпиона — разумная инвестиция, потом вернется сторицей. А вот не вкладывать — крайне неразумно, ведь Скорпион свое возьмет всегда, не подарочками — так чем-нибудь вкусненьким. Мужскими мозгами, например. Омномном.
4-е место — Телец
С мантрой «Дорог не подарок, дорого внимание» к Тельцу лучше на пушечный выстрел не приближаться. Потому что эта «очень забавная статуэточка» немедленно прилетит дарителю в голову. Очень может быть, что два раза. Не потому, что барышня-Телец — страшно меркантильная особа, а потому что какое же это внимание, за три-то копейки? Так что зарубите себе на носу:
внимание — это когда вы замечаете, что Телец грустит, и дарите ей что-нибудь красивенькое — новое платьюшко, например. А подарок — это когда карат. Все просто, правда?
3-е место — Весы
Весы совершенно немеркантильны. Совсем. Деньги для них ничего не значат: хоть засыпь их сверху купюрами из большого пыльного мешка — не оценят, нет. Весы оценят трепетное внимание. Которое выражается в правильных подарках. А правильные подарки — это подарки, которые не дарят всем подряд. Антиквариат, например. Да, это дорого. Очень дорого. Мы подозреваем, что это всемирный заговор Весов: кому еще сдались эти древности за такие деньги, а?
2-е место — Лев
Львице не нужно все состояние мужчины. Ей нужно все его состояние плюс еще одно состояние, побольше — то, которое он заработает, пока Львица милостиво дозволяет ему находиться с ней рядом. Так что
отношения со Львицей — это, определенно, правильная инвестиция в будущее. Ну, если вам, конечно, нравится обладать виртуальными деньгами.
В смысле — любоваться на красивые циферки банковского счета. Спустить все это на яхты и самолеты Львица все равно никому не даст. Сама спустит.
1-е место — Рыбы
Просто отдай ей все! Все деньги, все ценности, руку, сердце и прочее-прочее, включая бессмертную душу. Нет, ну а как ты хотел — бриллиантами откупиться? Ха-ха. Ха-ха-ха.Еще по этой теме