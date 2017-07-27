На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+

В 20 лет у тебя еще есть время на тех, кто тебя не тянет. В 40 его уже нет. В 40 лет хочется тратить время только на лучших мужчин.

Когда я увидела ее, то просто обалдела: красивая, ухоженная, типичная MILF. Возраст – около сорока. Заказала пасту, и давай болтать по мобилке с итальянским поклонником. Подруга ее аж поперхнулась. В чем секрет, говорит, почему у тебя в 40 лет от мужиков отбоя нет? Как ты это делаешь?

Милфа от неделикатного вопроса отшутилась, но все мое внимание было сосредоточено на ней. Подслушивать, конечно, стыдно, но... я вся превратилась в слух. Стало мне очень интересно – как ей это удается. Ну правда, как?

Женщина хоть и красивая, но для нашей страны уже немолодая. Хоть и ухоженная – а килограммов 10-15 лишнего веса имеется по журнальным стандартам. Да еще и в разводе, «с прицепом»,

как потом выяснилось в процессе моей «прослушки» – у нее сыну 11 лет.

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А тут на тебе: и бойфренды–итальянцы, и молодых поклонников целый мешок. Выглядит прекрасно, чувствует себя замечательно.

Ничего, думаю, подожду, послушаю. Сейчас вино закажут. А после пары бокалов вина язык у тебя развяжется, выдашь ты свой секрет.

Сижу, караулю. Не зря, как оказалось. Женщина расслабилась, и говорит подруге:

- Помнишь, ты спрашивала, как я это делаю?

Мы с подругой обе отвечаем (она вслух, а я шопотом):

- Нуууууууууу?

- Никогда не связывайся с теми, кто тебя «не тянет». Для них ты всегда будешь недостаточно хороша. Ищи тех, кто способен тебя вытянуть. Морально, материально, сексуально. Для таких мужчин ты будешь прекрасна.

У меня есть ребенок. Многих наших мужчин это отпугивало. Они говорили о том, что ребенок у женщины – это геморрой, и мне в моем возрасте надо «снижать планку». Им бы просто не хватило средств на нас. Зато мой новый друг не видит в этом проблемы – он достаточно обеспечен и какие-то расходы на ребенка для него пустяк и мелочь!

Если мужчина не тянет тебя материально – ищи другого, более состоятельного. Потому что для первого ты всегда будешь плохой – ты хочешь больше, чем он может дать.

Если мужчина не тянет тебя сексуально и из-за этого ищет в тебе недостатки – ищи другого, более молодого. Ищи парня, у которого выше потенция, сильнее либидо.

Он не будет обращать внимание на мелочи. Парней с высоким сексуальным желанием не отпугнет полнота или возраст. Так ты получишь лучших любовников!

Если кто-то говорит тебе, что ты «не такая», подумай хорошенько – может быть, он просто не тянет тебя?

В 20 лет у тебя еще есть время на тех, кто тебя не тянет. В 40 его уже нет. В 40 лет хочется тратить время только на лучших мужчин. Может быть, и тебе просто нужен кто-то получше?

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор - morena-morana

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