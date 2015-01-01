Англичанка, изнасилованная в 15 лет тремя парнями, спустя 2 года пошла на свидание с одним из них

33-летняя Джессика Нолл не так давно выпустила книгу, в которой рассказала непростую историю. Женщина поведала, что в 15 лет была изнасилована тремя парнями. Спустя пару лет с одним из них она отправилась на свидание. В своих мемуарах англичанка объяснила, почему это сделала.

На волне скандала, разразившегося вокруг Харви Вайнштейна, не только актрисы, модели, но и простые девушки все чаще стали рассказывать о пережитом насилии. 33-летняя Джессика Нолл признает, что ей потребовались годы, чтобы понять, что произошло семнадцать лет назад.

В своем дебютном романе Luckiest Girl Alive («Самая счастливая девушка») она откровенно рассказала о беде, которую пережила в пятнадцать лет.

Правда, тогда она не считала произошедшее трагедией. Джессика рассказала, что, будучи подростком, на одной из вечеринок переборщила с алкоголем.

Этим воспользовались трое парней, которые учились с ней в одной школе. В книге Нолл подробно описала каждое из изнасилований. Она отметила, что из-за опьянения не воспринимала поступки молодых людей как преступления.

«Утром я проснулась рядом с одним из них. Мы вместе посмеялись над тем, как прошла вечеринка», — написала Джессика.

«Я всячески отгоняла от себя мысль о том, что подверглась насилию. Пыталась внушить себе мысль, что это было по обоюдному согласию. Когда мы встретились, и он попытался меня поцеловать, я испытала отвращение…» — рассказала Нолл.

«Общение с преступником совершенно не значит, что ты не являешься его жертвой. Женщины, которые общаются со своими обидчиками, — не трусихи», —

подытожила девушка.





