5 проблем в отношениях, которые могут их укрепить

Психологи рассказали о 5 наиболее классических проблемах в отношениях, которые на самом деле могут пойти на пользу партнерам или супругам. Избежать этих проблем не удается никому, но очень важно то, как именно они будут решаться.

Супружеские измены. Редкие семьи могут похвастаться верностью мужа и жены, которая сохраняется на протяжении десятков лет. Однако эпизоды супружеской измены далеко не всегда имеют разрушительные для партнеров последствия.

Иногда мужья и жены, решившиеся на измену, могут осознать, что физическая привлекательность мимолетна, и ее никак нельзя сравнить с тем теплом, которое дарят настоящие долгосрочные отношения и семья.

В результате измены только укрепят любовь и привязанность супругов друг к другу.

Потеря интереса к сексу. Проживающие вместе на протяжении длительного времени партнеры со временем перестают испытывать то сильное возбуждение, которое отмечалось в первые месяцы или годы отношений. Однако стоит им только начать лучше исследовать физиологию друг друга, как они смогут открыть те стороны, о существовании которых даже не подозревали.

Очень важно не пускать дела на самотек, а стараться разнообразить сексуальную жизнь и не бояться ничего нового. Смело делитесь друг с другом своими сексуальными фантазиями.

Финансовые проблемы. Еще одна частая причина тяжелых конфликтов и даже разводов. Лишь через несколько лет мужья вдруг начинают обращать внимание на то, с какой легкостью их жены тратят с таким трудом зарабатываемые деньги на всякую ерунду. А жены обращают внимание на то, что мужья не стремятся развивать свою карьеру и зарабатывать больше.

Подобного рода финансовые неурядицы воспринимаются не менее серьезно, чем супружеские измены. Однако

способность решать эти проблемы совместно может стать настоящим благословением для брака, ну а консультация семейного психолога поможет выработать устраивающее обоих супругов отношение к деньгам в семье.

Воспитание детей. Очень часто отец и мать совершенно по-разному относятся к воспитанию ребенка. Нередко это бывает причиной для серьезных семейных конфликтов. Необходимо помнить о том, что вне зависимости от вашей веры в правильность собственной стратегии воспитания ссоры между папами и мамами разрушительно воздействуют на психику ребенка. Если вы это поймете, то найдете общий язык со своим спутником жизни, и это поможет сделать детей в вашей семье максимально счастливыми.

Идеологические различия. К этому разряду относятся и разные политические предпочтения, и споры по поводу любимых кинофильмов, и даже ссоры из-за планирования отпуска. У каждого человека собственное представление о том, как правильно прожить свою жизнь. Но если мы научимся решать эти семейные конфликты, то сумеем уважать мнение друг друга, и тем самым отношения станут максимально прочными и долговременными.