Красноречивее слов: эксперт объяснила модные привычки Мелании Трамп

Каждый новый выход Мелании Трамп рождает множество предположений о том, что именно заставило ее сделать ставку на тот или иной наряд. Как выяснил эксперт, свое объяснение есть почти каждой фэшн-привычке первой леди США.

На днях портал Mail.Online опубликовал развернутый комментарий фэшн-психолога (да, есть и такие) Даунн Карен, которая попыталась объяснить главные модные привычки Мелании Трамп.

По ее мнению, почти каждый наряд первой леди имеет под собой психологическую подоплеку.

«Поведение Мелании Трамп с трудом поддается анализу, потому что она не такая открытая и эмоциональная, как большинство ее предшественниц. Но ее наряды говорят красноречивее слов»,

— прокомментировала Карен.

Так, по мнению эксперта, миссис Трамп предпочитает накидывать пальто на плечи, чтобы лишний раз не давать супругу повода взять ее за руку.

Да-да, прием, которым пользуются почти все it-girl, для Мелании — не способ выглядеть более стильно, а необходимость, защищающая ее от нежелательного контакта.

Впрочем, это может быть не связано с проблемами в браке супругов. «Она интроверт. Закрывая руки одеждой, она создает защитный барьер вокруг себя», — комментирует профессор Карен.

Почувствовать себя увереннее миссис Трамп помогают высокие каблуки.

«Многие женщины, надевая каблуки, ощущают себя более властными. Они буквально возвышаются над другими», — говорит психолог.





Белоснежные наряды служат для других целей. Надевая такие, Мелания Трамп хочет казаться чистой и непорочной в противовес слухам о своем неоднозначном прошлом.

В отличие от Мишель Обамы, которая обожала наряды с короткими рукавами, Мелания Трамп предпочитает скрывать руки и плечи. Надевая платье с объемными рукавами, считает эксперт, она словно говорит: «Смотри, но не трогай».

Редко, но консервативная первая леди США все же надевает яркие сверкающие наряды. Эта привычка имеет корни в ее модельном прошлом. Мелания Трамп привыкла быть в центре внимания и любит выглядеть ярко и безупречно.

Привычка Мелании носить большие солнцезащитные очки — еще один признак интроверсии. «Она словно говорит: «Не хочу, чтобы вы на меня смотрели. Я не любитель общения, но из-за того, что мой муж занимает пост президента, я вынуждена быть контактной, хотя это заставляет меня нервничать»», — сообщила профессор Карен.

Хотя протокол вынуждает Меланию одеваться сдержанно, она все же позволяет себе иногда носить вещи, скроенные по фигуре. Этим она демонстрирует то, что готова быть консервативной, но не хочет, чтобы все забывали о том, какая привлекательная она женщина.