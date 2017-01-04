Шеф-повара Michelin выяснят, где в Латвии готовят лучшие десерты

 

Фото: пресс-фото

Уже третий год в рамках конкурса поварского искусства «Ekselence 30 лучших ресторанов Латвии» будет определено, в каком из местных ресторанов готовят лучшие десерты. Сладкие блюда оценивают эксперты высокого уровня - шеф-повара ресторанов, награжденных звездами Michelin, из разных стран Европы. Два года подряд в номинации «Лучший десерт Латвии» побеждал ресторан «Vincents».

«Роль кондитера в ресторане очень велика, потому что

десерт – это кульминация приема пищи, без которой посещение ресторана не будет полноценным. Однако нередко кондитеры остаются в тени шеф-повара,

поэтому, чтобы выделить и отличить работу именно мастеров десерта, введена номинация лучших десертов, которая присваивается за десерт в ресторане, получивший наивысшие оценки», - рассказал организатор «Ekselence 30 лучших ресторанов Латвии 2016» Нормунд Норенбергс.

Десерты будут оцениваться по системе из 40 пунктов. Представители жюри будут присваивать их в шести категориях – за вкус, аромат и текстуру, за техническое исполнение, визуальное оформление и качество преподнесения. Ресторан, в котором готовятся лучшие десерты Латвии, будет объявлен и награжден на торжественном заключительном мероприятии конкурса «Ekselence 30 лучших ресторанов Латвии 2016» в феврале этого года.

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«Хорошие десерты, как и приготавливаемое нашими мастерами мороженое для лакомок «Ekselence», - это произведения гастрономического искусства, поражающие изысканным вкусом и непрерывно стремящиеся к совершенству. Поэтому мы с нетерпением ждем оценки компетентным жюри ресторана, в котором готовятся лучшие десерты в Латвии.

Победа в этой номинации однозначно вдохновит и других профессионалов отрасли к тому, чтобы стремиться к столь же высоким результатам»,

- добавил вице-президент группы Food Union по стратегии и развитию бизнеса Нормунд Станевич.

Напомним, что, латвийские рестораны борются за включение в список «Ekselence 30 лучших ресторанов Латвии» уже четвертый год. Лучшие рестораны страны определяются в два этапа. Сначала проходит голосование HoReCa, в котором представители ресторанов выражают свое мнение о коллегах. На втором этапе рестораны оценивают признанные иностранные эксперты, которые, чтобы установить «Ekselence 30 лучших ресторанов Латвии», прибывают в Латвию рейсами национальной авиакомпании «airBaltic».

Иностранные шеф-повара посещают рестораны индивидуально, и состав жюри сохраняется в тайне до самой церемонии награждения.

Список лучших ресторанов составляется для того, чтобы привлечь внимание общества к ресторанной культуре Латвии, отметить качество ресторанов и содействовать их посещению.

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