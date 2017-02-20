Кружевные блины на минеральной воде

Масленица началась. В этом году она пройдет с 20 по 26 февраля. Предлагаем вам рецепт кружевных блинов на минеральной воде и молоке.

Ингредиенты: яйца - 4-5 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 500 мл, минеральная вода с газом - 500 мл, мука 15 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - 2 ст. л. + для обжаривания.

Приготовление:

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1. Взбить яйца вместе с сахаром. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Добавить соль и растительное масло. Помешивая, добавить по очереди муку и воду в несколько приемов. Должно получиться блинное тесто средней густоты.

2. Смазать сковороду маслом и печь блины до золотистого цвета с двух сторон.

3. Готовые блины складывать стопкой на тарелку. Подавать с любой начинкой на свой вкус.

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