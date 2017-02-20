Кружевные блины на минеральной воде

Масленица началась. В этом году она пройдет с 20 по 26 февраля. Предлагаем вам рецепт кружевных блинов на минеральной воде и молоке.
- Десять удивительных фактов о блинах 18 февраля 2015 г.
- Масленица 2015: блины на кефире и молоке 16 февраля 2015 г.
- Гречневые блинчики на молоке 5 февраля 2015 г.
- Блинчики «Счастье» с шоколадной пастой 27 июня 2014 г.
- Постные блины: рецепт с яблочным соком 11 марта 2014 г.
- Национальные виды блинов: три вкусные идеи 2 марта 2014 г.
- ТОП-3 рецепта блинчиков для детей 28 февраля 2014 г.
- Масленица идет: блинные секреты от шеф-повара 25 февраля 2014 г.
Ингредиенты: яйца - 4-5 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 500 мл, минеральная вода с газом - 500 мл, мука 15 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - 2 ст. л. + для обжаривания.
Приготовление:
1. Взбить яйца вместе с сахаром. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Добавить соль и растительное масло. Помешивая, добавить по очереди муку и воду в несколько приемов. Должно получиться блинное тесто средней густоты.
2. Смазать сковороду маслом и печь блины до золотистого цвета с двух сторон.
3. Готовые блины складывать стопкой на тарелку. Подавать с любой начинкой на свой вкус.Еще по этой теме