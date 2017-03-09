Как приготовить постное дрожжевое тесто

 

Фото: ivona.bigmir.net/depositphotos.com

Из этого постного теста можно печь пироги, пирожки, пиццу и даже домашний хлеб.

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Ингредиенты: 430-480 г муки высшего сорта (3 стакана), 1 ст. ложка сахара, 12-13 г прессованных дрожжей или 5 г (1 ч. ложка с горкой) сухих дрожжей, 1 стакан (250 мл) теплой воды, 3 ст. ложки рафинированного растительного масла, 0,5 ч. ложки соли

Приготовление:

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1. Дрожжи растворить в теплой воде, добавить сахар, соль и масло. Постепенно добавить просеянную муку, каждый раз тщательно перемешивая.

2. Сначала нужно мешать ложкой, а когда тесто станет достаточно густым, продолжить замес руками.

Добавлять муку, пока тесто не перестанет быть липким. Надо стараться обойтись наименьшим количеством муки: тогда выпечка будет воздушной и мягкой.

В конце вымесить тесто на сухом рабочем столе в течение 5-7 минут до гладкости.

3. Большую миску смазать маслом, положить в нее скатанное в шар тесто и накрыть пищевой пленкой или влажным полотенцем.

4. Поставить тесто в теплое место на 2-3 часа, пока оно не увеличится в объеме в 3 раза. В процессе подхода желательно тесто обмять 1-2 раза.

Смотрите видео, как приготовить постное тесто:

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