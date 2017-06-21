Лиго не за горами. Если не хочется покупать готовый шашлык, самое время задуматься над выбором мяса и подходящего маринада.

Главное, о чем стоит помнить – маринад вовсе не должен содержать много сложных ингредиентов, говорят представители сети магазинов «Mego». Три основных принципа его «построения», которые следует принять во внимание – это кислота, жиры, травы и специи. В свою очередь при мариновании не стоит увлекаться ни количеством маринада, ни продолжительностью этого процесса.

Три ингредиента

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Кислинку маринаду придают такие продукты, как цитрусовые, ананас, помидоры, алкоголь, уксус и кисломолочные продукты. Кислые компоненты подчеркивают вкус мяса, а также делают его более мягким и сочным.

Тем временем жиры или растительное масло – это элемент, который дольше сохраняет мясо сочным. Смело экспериментируйте и независимо от рецепта используйте любое доступное в магазине масло. Следует помнить о том, что у оливкового масла очень выраженный вкус, но оно часто имеет небольшую горчинку, поэтому любителям более нейтрального вкуса лучше выбирать подсолнечное, виноградное и др. виды масел.

В свою очередь специи и травы – это те компоненты, которые обычный рецепт мясного блюда могут превратить в гастрономическое путешествие. Придумывая свой собственный рецепт, нужно просто довериться своим вкусовым рецепторам. Для свежести и более традиционного вкуса подойдут свежая и сушеная зелень вместе с луком или чесноком, для экзотического акцента – экзотические приправы. Если же хочется чего-то нетрадиционного, можно добавить горчицу, соевый соус, сахар, мед или имбирь.

Не переборщите с ингредиентами и количеством маринада

Что касается маринада, следует помнить мантру «меньше значит больше». Вкус мяса заглушит и слишком большое количество ингредиентов, и чрезмерное количество самого маринада. Идеальное количество маринада – одна-полторы чайных чашки на килограмм мяса.

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Мясо нельзя держать в алюминиевой посуде, потому что алюминий реагирует с веществами, содержащими кислоту, а это способствует попаданию металла в мясо. Альтернативным вариантом являются глиняная или стеклянная посуда или предусмотренные для продуктов пластиковые мешки – мясо с маринадом помещают в них и закрывают, после окончания маринования содержимое кладут на гриль, а мешочек выкидывают. Так будет и меньше грязной посуды.

Каждому мясу – свое время

Чем тоньше нарезано мясо, тем меньше времени ему нужно мариноваться. Для курицы, индюка и утки достаточно 90 минут, потому что кислота, особенно сок цитрусовых фруктов, делают такое мясо резиновым и сухим. Свинину можно замариновать довольно быстро – достаточно двух часов, но, если хочется больше, то не более восьми часов. Ломти баранины, например, карбонад, нельзя мариновать более двух часов. Более жесткое мясо, например, целую баранью ногу, можно мариновать четыре часа или оставить пропитываться на ночь.

Если передержать в маринаде нежные кусочки говядины, например, классический стейк, филе и т.д., мясо станет невкусным. Более жесткие части, например, стейк из подбрюшья, шейный или плечевой кусок, будут готовы для жарки за четыре часа, но можно оставить их и на ночь.

Мясо, к которому добавлены кислые вещества, соль или алкоголь, маринуется от 30 минут до четырех часов, а затем его нужно поместить в холодильник. В свою очередь мясо без кислых добавок может стоять в холоде от одного до двух дней.

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