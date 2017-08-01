Летняя вкуснятина: галета с черникой

Слово «галета» происходит от французского «galette», и под этим названием понимается несколько разновидностей выпечки. Само слово в самом общем смысле означает «лепешка», и это значение объединяет все разнообразные виды изделий, обозначаемых этим словом. Одной из разновидностей галет являются открытые пироги с начинкой. Начинка и тесто могут быть очень разными, а вот форма с небрежно загнутыми наверх краями теста позволит безошибочно узнать этот вид пирогов.

Приготовить галету с черникой можно в любое время года, используя замороженные ягоды, но когда есть свежая черника — используйте ее, и результат вас наверняка порадует.

Ингредиенты: черника - 350 г, индийские орехи (кешью) - 50 г, сливочное масло - 100 г, мука пшеничная - 150 г, яйцо - 1 шт., сахар - 110 г, соль - 1/4 ч. ложки, кукурузный крахмал - 30 г, листья розмарина - 1.4 ст. ложки.

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Приготовление:

1. Свежие ягоды переберите. Ягоды из проверенных источников можно и не мыть, в других случаях сполосните холодной водой и дайте ей как следует стечь.

2. Добавление орехов в тесто не только обогащает его вкус, но и улучшает текстуру.

Если орехи необжаренные, подрумяньте их на сухой скововороде или в духовке. Измельчите в блендере до консистенции крупного песка.

3. Отмерьте нужное количество масла и нарежьте крупными кусками. Соедините масло с мукой, измельчите в крошку с помощью блендера или просто ножом. Добавьте соль, сахар и орехи, перемешайте, а затем подливайте понемногу очень холодную воду, пока тесто не начнет слипаться, затем скатайте тесто в шар. У меня на это количество продуктов обычно уходит 80-100 мл воды.

4. Готовое тесто уберите в холодильник минимум на полчаса. Затем раскатайте его между двух слоев вощеной бумаги для выпечки до толщины около 3-4 мм. Использование бумаги позволяет равномерно раскатать тесто и легко перенести его в любое место. Можно еще раз убрать его в холод, если вы не готовите пирог немедленно.

5. Для начинки смешайте ягоды с сахаром и крахмалом (1-2 ст. л.). Встряхните, чтобы они хорошо перемешались и ягоды были покрыты крахмалом.

6. На раскатанное тесто в центр положите ягодную смесь. Загните края на начинку, формируя складки. Смажьте тесто слегка взбитым яйцом, посыпьте сахаром.

Начинку можно дополнительно ароматизировать, например, розмарином или мелко натертой лимонной (лаймовой) цедрой.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30-40 минут.

7. Галета готова, когда края теста станут золотисто-коричневыми, а начинка забулькает. Подавайте в холодном виде, можно дополнить взбитыми сливками, мороженым или просто свежей густой сметаной.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: автор рецепта - Мария Савельева

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