Просто, вкусно и полезно: суп-пюре из кабачков с зеленью

Кабачок - универсальный продукт в кулинарии, ведь его можно жарить, тушить, печь и консервировать, словом, экспериментировать во всех направлениях. Интересно, что кабачки добавляют в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением. Еще кабачок называют одним из самых популярных ингредиентов в различных диетах для похудения. Попробуйте приготовить нежный суп-пюре из кабачков с зеленью - это просто и очень вкусно!

Ингредиенты: 2 кабачка, 1,5 л куриного бульона, зелень, 1 морковь, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

1. Сварить куриный бульон, положив помимо курицы порезанную морковь и добавив соль, перец и сухие укроп и петрушку.

2. Кабачки очистить и крупно порезать. Если кабачки большие, то нужно предварительно вырезать серединку. Положить порезанные кабачки в кипящий бульон и варить на маленьком огне минут 10, чтобы овощи стали мягкими.

3. Процедить бульон или достать овощи шумовкой. Взбить овощи в блендере до однородной массы. Разложить массу в тарелки, влить бульон и аккуратно перемешать. При желании посыпать свежей зеленью или добавить сухарики.