Что на самом деле видит мужчина, когда вы раздеваетесь перед ним

Женщины, раздеваясь, склонны думать о своих недостатках в фигуре – лишних килограммах на животе, бедрах или заде. Мужчины же обращают внимание на «свои любимые» части тела, будь женщина в одежде или раздета.
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Дамы, если вы хотите узнать о том, что думает парень, перед которым вы раздеваетесь, следите за его глазами. Если мужчина измеряет вас взглядом с ног до головы, то он, скорей всего, любитель ступней, икр или попы. Если же он осматривает вас с головы до ног, ваш парень, вероятно, больше любит глаза, губы/улыбку, грудь. И, заметьте,
в мужском воображении нет места для ваших недостатков или несовершенств, поэтому независимо от того, какой вы себя считаете, мужчины видят вас прекрасной!
А если вы еще и скажете какую-нибудь из этих волшебных фраз, которые хочет услышать практически каждый мужчина, вы будете просто обворожительны:
* «Да, я люблю готовить».
* «Я обожаю смотреть футбол».
* «Меня называют нимфоманкой, но я не думаю, что это правда».
* «Я – гимнастка».
Шутки – шутками, но все надеются найти своего парня мечты или идеальную девушку. На самом деле нет никого и ничего идеального.
И совершенны вы для него или нет, это не имеет ничего общего с тем, как вы выглядите без одежды. Мужчина любит вас голой, несмотря ни на что.
Главное – это то, что выходит из ваших уст и заставляет его влюбиться в вас.Еще по этой теме