Что на самом деле видит мужчина, когда вы раздеваетесь перед ним

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Женщины, раздеваясь, склонны думать о своих недостатках в фигуре – лишних килограммах на животе, бедрах или заде. Мужчины же обращают внимание на «свои любимые» части тела, будь женщина в одежде или раздета.

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Дамы, если вы хотите узнать о том, что думает парень, перед которым вы раздеваетесь, следите за его глазами. Если мужчина измеряет вас взглядом с ног до головы, то он, скорей всего, любитель ступней, икр или попы. Если же он осматривает вас с головы до ног, ваш парень, вероятно, больше любит глаза, губы/улыбку, грудь. И, заметьте,

в мужском воображении нет места для ваших недостатков или несовершенств, поэтому независимо от того, какой вы себя считаете, мужчины видят вас прекрасной!

А если вы еще и скажете какую-нибудь из этих волшебных фраз, которые хочет услышать практически каждый мужчина, вы будете просто обворожительны:

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* «Да, я люблю готовить».

* «Я обожаю смотреть футбол».

* «Меня называют нимфоманкой, но я не думаю, что это правда».

* «Я – гимнастка».

Шутки – шутками, но все надеются найти своего парня мечты или идеальную девушку. На самом деле нет никого и ничего идеального.

И совершенны вы для него или нет, это не имеет ничего общего с тем, как вы выглядите без одежды. Мужчина любит вас голой, несмотря ни на что.

Главное – это то, что выходит из ваших уст и заставляет его влюбиться в вас.

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