Странные вещи, которые женщины делают после секса

У каждой из нас есть пост-сексуальные ритуалы. Вам интересно, чем после секса занимаются другие женщины?

Кто-то нюхает простыни, кто-то отправляется в душ, кому-то приятно откинуться на подушку и заснуть, а кому-то после нравится гладить кожу своего партнера

– привычки у всех разные, и в этом нет ничего странного или плохого.

Девушки приняли участие в опросе на сайте Your Tango и рассказали, чем обычно занимаются после секса:

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1. Мы оцениваем сексуальный эпизод. «Каждый раз после секса мы с мужем обсуждаем, что кому понравилось, а что не очень. Детально рассматриваем сексуальный эпизод, это помогает нам в следующий раз не допускать ошибок».

2. Я действую как настоящий мужик. «Для меня секс – это не романтический акт, а физиологическая потребность. После секса я люблю спать, смотреть телевизор или читать книгу».

3. Умываюсь. «Я не могу терпеть его пот или слюну на своем лице, поэтому сразу после секса иду умываться».

4. Иду в туалет. «Мне всегда сразу после секса нужно пописать.

Когда-то давно мне кто-то сказал, что это предотвращает нежелательную беременность. Сейчас я уже понимаю, что это не так, но с тех пор это вошло в привычку и по-другому я просто не могу».

5. Пью воду. «Лучший способ восстановить силы и подготовить организм к следующему акту – это стакан воды. Мы с моим партнером всегда после секса пьем воду, это помогает нам скорее восстановиться».

6. Мастурбирую. «Будем честны – во время секса не всегда получается достичь оргазма, поэтому обычно я мастурбирую и довожу процесс до конца».

7. Нюхаю простыни. «Ну разве это не самый прекрасный запах – запах секса?».

8. Меняю постель. «Мне неприятно спать на мокрой простыне, поэтому я сразу после секса ее меняю».

9. Шлепаю партнера по ягодицам. «И обязательно скажу ему, что он проделал прекрасную работу, если оно так и было на самом деле».

10. Вытираю сперму. «Если сперма попала на какую-то часть моего тела, я вытираю ее об живот своего партнера. Мы так шутим, это нас веселит».

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