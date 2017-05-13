Вы удивитесь! Что у мужчин признали знаком сексуальности

Бытующее мнение о том, что по форме носа у мужчины можно судить о его сексуальных способностях, нашло поддержку со стороны науки. Представители одного из международных британских вузов представили данные, которые доказывают оправданность такого суждения.
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Сотрудники Университетского колледжа Лондона провели анкетирование с участием 1600 женщин, которые по просьбе исследователей заполнили анонимные опросники. «Им было предложено заполнить анонимные анкеты, где нужно было описать форму носа своего партнера и его возможности в постели», - рассказали об этом эксперименте сами авторы.
По их словам,
полученная информация стала подтверждением того, что мужчины с крупными носами действительно могут быть неутомимыми любовниками.
Ученые объясняют подобную взаимосвязь тем, что большой нос позволяет его обладателю вдыхать больше кислорода, который активирует кровоток, обеспечивая устойчивую потенцию.
В то же время специалисты высказались о том, что владельцы небольших изящных носов могут быть невероятно страстными, хотя, на первый взгляд, они должны значительно отставать от большеносых. Тем не менее женские ответы подтвердили повышенную активность мужчин с маленькими носами в поисках сексуальных удовольствий.
Исследователи полагают, что данная черта является своеобразной компенсацией за неспособность поддерживать половой контакт длительное время.
Если мужчина с большим носом может долго осуществлять фрикции, то мужчина с маленьким носом предпочтет повысить самооценку за счет большого количества партнерш,
высказались сексологи.Еще по этой теме