Неожиданно: регулярный секс разрушителен для отношений

Оказывается, частые занятия сексом представляют собой настоящую угрозу для отношений между партнерами, о чем заявили канадские исследователи на страницах The New Dawn. Главная мысль ученых такова: обилие секса, как и обилие денег, ведет к пресыщенности.

Специалисты из Университета Торонто провели параллель между сексом и финансовым состоянием.

Постоянная доступность денег ведет к потере целей в жизни, делая человека вялым и безынициативным. То же самое с сексом, утверждают медики из Канады: когда его много, это плохо действует на чувство заинтересованности в партнере.

Проанализировав данные ряда исследований на тему отношений, авторы проекта констатировали: постоянные занятия любовью способствуют тому, что утрачивается ощущение недоступности партнера.

На этом фоне быстро возникает охлаждение. По словам исследователей, у тех пар, которые занимаются сексом регулярно, но не слишком часто, отношения оказываются более крепкими.

Помимо этого, отметили эксперты, частый секс способен негативно влиять на физическое здоровье людей. Эпизоды частого возбуждения могут стать слишком серьезной нагрузкой для сердца,

сообщили врачи.