Женская походка сигналит о сексуальности

Бельгийские ученые обнаружили связь между своеобразием походки у женщин и чувственностью в постели.

Исследователями были проанализированы видеозаписи с прохаживающимися туда-сюда женщинами разных возрастов, сообщается в публикации The Journal of Sexual Medicine. В итоге специалистами было сделано заключение о том, что походка вполне может быть маркером здоровья, в том числе в интимной сфере.

«Походка свидетельствует о тонусе мышц, их вялости и скованности либо, наоборот, энергичности. Именно это в конечном счете и сказывается на способности женщины получить оргазм»,

- сообщили авторы работы на страницах журнала.

По мнению ученых, наиболее раскованная и уверенная походка зачастую является сигналом о том, что женщина способна достаточно быстро достигать оргазма. До этого представители науки делились данными о том, что походка может влиять на продолжительность жизни человека.

В частности, исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили, что среди людей, которые ходят медленно, реже встречаются долгожители (в сравнении с обладателями быстрой походки). Ученые заявили, что только 35% женщин, которые ходили в медленном темпе, доживали за период наблюдений до 75 лет.

Ранее сообщалось о том, что новое научное исследование показало:

в сексуальной жизни людей в последние годы произошли радикальные изменения - современные женщины начали вести себя более раскованно, тогда как мужчины, наоборот, - более целомудренно.

«За последние несколько лет число представительниц прекрасного пола, которые занимались сексом с более чем 15 партнерами, увеличилось с трех до семи процентов», - приводится заключение специалистов в Medical Xpress.

«В сравнении с предыдущими годами представители сильной половины человечества стали более сдержанны и предпочитают не распыляться на нескольких партнерш, все чаще останавливаясь на одной», - сообщили исследователи.