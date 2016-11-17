Елена Малышева объяснила, почему колет ботокс

Известная российская телеведущая пытается сохранить молодость всеми способами. Малышева не скрывает, что часто посещает косметолога. По ее словам, с помощью инъекций удается убрать даже глубокие морщины. Елена советует всем представительницам прекрасного пола последовать ее примеру.

Известная телеведущая Елена Малышева тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Несмотря на напряженный график работы, знаменитость старается контролировать рацион, исключая из него вредные продукты. К тому же она активно борется с признаками старения. Для этого Малышева регулярно посещает косметолога. Елена Васильевна не скрывает, что не раз делала уколы красоты, чтобы разгладить морщины.

«Каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров.

Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет.

Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво», - утверждает Малышева.

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Елена Васильевна признается, что раз в год она проходит полный медицинский осмотр. Телеведущая считает, что лучше вовремя обратиться к врачу.

Недавно Малышева сдала генетический анализ, чтобы выяснить, к чему у нее имеется предрасположенность.

Результаты исследования удивили телезвезду.

Фото из Instagram:

#еленамалышева #встреча #здоровье #пкрвыйканал #Малышева #Скворцова A photo posted by Вероника Скворцова (@veronikaskvortsova60) on Nov 16, 2016 at 11:43pm PST

«Оказалось, у меня склонность к полноте в два раза выше, чем в популяции. Такая генетика. Бороться с ней очень утомительно. Но я стараюсь!» - поделилась Малышева.

Напомним, что знаменитость является автором особой методики по похудению. Ее книга «Диета Елены Малышевой» стала одним из бестселлеров.

В ней доступно объясняется, как настроить себя на здоровой образ жизни и избавление от лишних килограммов.

Рекомендации телеврача помогли многим достичь желанного веса. «Очень понравилось, как расписаны основные принципы похудения. Вроде бы простые истины, но поданы так, что начинаешь задумываться над вещами, которые раньше пропускал мимо ушей, так сказать», - так люди отзываются о версии книги в виде конструктора, который можно разбирать.

ЧИТАЙ НА TVNET: Диета Елены Малышевой для похудения: суть, продукты и примерное меню на день

Фото из Instagram:

Книга - лучший подарок! #еленамалышева #житьздорово #диета #домкниги #санктпетербург A photo posted by @cjmafaaka on Nov 20, 2016 at 6:30am PST

В данный момент Малышева активно занимается развитием своего медицинского центра, а также съемками передач «Жить здорово!» и «Здоровье».

«В медицине и на телевидении невозможно жить в стихийном движении. Я работаю без еженедельных выходных»,

- призналась Елена Васильевна в интервью «Антенне-Телесемь».

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