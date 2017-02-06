Рак умирает, когда вы употребляете эти 7 продуктов! Начните сегодня!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Новейшие медицинские исследования подтверждают, что 7 описанных ниже продуктов крайне полезны при онкологических заболеваниях, поскольку препятствуют росту раковых опухолей. Использовать их лучше всего в качестве профилактического средства, но есть данные, что они действуют лучше химиотерапии! А самое главное — это вкусные и популярные продукты!

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Итак, вот они: карри, зеленый чай, черный шоколад, малина, голубика, помидоры, красное вино.

Нормальный процесс развития кровеносных сосудов называется ангиогенезом. В некоторые периоды жизни (например, у новорожденных) ангиогенез происходит активнее.

С возрастом он значительно замедляется, активизируясь в особых случаях вроде восстановления тканей и капилляров при ранениях.

Обычно этот процесс управляется молекулами-активаторами и -ингибиторами.

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В целом ингибиторы играют более важную роль, но зато активаторы ангиогенеза способствуют росту сосудистых клеток, необходимых для формирования новых кровеносных сосудов.

Достигнув полного развития, раковые клетки обычно выбрасывают в организм активаторы ангиогенеза, поскольку им требуется больше кровеносных сосудов для доставки питательных веществ.

Современная медицина не так давно научилась производить препараты, которые именуются ингибиторами ангиогенеза.

Их главное отличие от химиотерапии в том, что они не уничтожают раковые клетки, а предотвращают образование кровеносных сосудов для подпитки опухоли.

7 описанных ниже продуктов обладают мощными антиангиогенными свойствами, затрудняя приток крови к раковым клеткам. Поэтому ученые советуют употреблять эти продукты в пищу, управляя ангиогенезом. Таким образом вы сможете помешать развитию и разрастанию злокачественных клеток.

Красное вино. В красном вине содержится важное вещество ресвератрол — мощный антиоксидант, встречающийся в виноградной кожуре. Многие исследования продемонстрировали, что ресвератрол уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

Но на этом полезные свойства чудо-вещества не заканчиваются!

Ресвератрол повышает толерантность к глюкозе при диабете, улучшает физическое и психическое состояние, уничтожает опасные свободные радикалы, продлевает жизнь,

способствует работе сердца, повышает энергообразование клеток и предотвращает их разрушение вследствие радиоактивного облучения.

Рекомендованная суточная доза ресвератрола — 200–600 мкг. Но стоит учитывать, что 225 мл красного вина содержат около 640 мкг ресвератрола. Так что ваша норма - порядка 100 мл вина в день.

Куркума. Помимо множества полезных свойств, куркума прекрасно сжигает жир.

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Голубика и малина. Эти ягоды — невероятно эффективное средство профилактики рака. Кроме того, они прекращают ангиогенез и понижают окислительный стресс.

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Помидоры. Проведенное в Гарварде исследование показало, что употребление томатного соуса и блюд из помидоров чаще четырех раз в месяц вдвое снижает риск заболеть раком предстательной железы.

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Помидоры богаты ликопином, который обладает антиангиогенным действием. Он легко растворяется в жире и усваивается через желудочно-кишечный тракт.

Черный шоколад. Борьба с раком не означает полный отказ от сладостей. В частности, очень полезен черный шоколад: он укрепляет сердце, повышает настроение и противостоит злокачественным клеткам.

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Кофе и зеленый чай. Кофе и зеленый чай крайне полезны и помогут в борьбе с разными видами рака.

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А вы знали об этих свойствах привычных продуктов? Поделитесь этой статьей с родными и близкими!

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