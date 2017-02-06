Рак умирает, когда вы употребляете эти 7 продуктов! Начните сегодня!

Новейшие медицинские исследования подтверждают, что 7 описанных ниже продуктов крайне полезны при онкологических заболеваниях, поскольку препятствуют росту раковых опухолей. Использовать их лучше всего в качестве профилактического средства, но есть данные, что они действуют лучше химиотерапии! А самое главное — это вкусные и популярные продукты!
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Итак, вот они: карри, зеленый чай, черный шоколад, малина, голубика, помидоры, красное вино.
Нормальный процесс развития кровеносных сосудов называется ангиогенезом. В некоторые периоды жизни (например, у новорожденных) ангиогенез происходит активнее.
С возрастом он значительно замедляется, активизируясь в особых случаях вроде восстановления тканей и капилляров при ранениях.
Обычно этот процесс управляется молекулами-активаторами и -ингибиторами.
В целом ингибиторы играют более важную роль, но зато активаторы ангиогенеза способствуют росту сосудистых клеток, необходимых для формирования новых кровеносных сосудов.
Достигнув полного развития, раковые клетки обычно выбрасывают в организм активаторы ангиогенеза, поскольку им требуется больше кровеносных сосудов для доставки питательных веществ.
Современная медицина не так давно научилась производить препараты, которые именуются ингибиторами ангиогенеза.
Их главное отличие от химиотерапии в том, что они не уничтожают раковые клетки, а предотвращают образование кровеносных сосудов для подпитки опухоли.
7 описанных ниже продуктов обладают мощными антиангиогенными свойствами, затрудняя приток крови к раковым клеткам. Поэтому ученые советуют употреблять эти продукты в пищу, управляя ангиогенезом. Таким образом вы сможете помешать развитию и разрастанию злокачественных клеток.
Красное вино. В красном вине содержится важное вещество ресвератрол — мощный антиоксидант, встречающийся в виноградной кожуре. Многие исследования продемонстрировали, что ресвератрол уничтожает бактерии, вирусы и грибки.
Но на этом полезные свойства чудо-вещества не заканчиваются!
Ресвератрол повышает толерантность к глюкозе при диабете, улучшает физическое и психическое состояние, уничтожает опасные свободные радикалы, продлевает жизнь,
способствует работе сердца, повышает энергообразование клеток и предотвращает их разрушение вследствие радиоактивного облучения.
Рекомендованная суточная доза ресвератрола — 200–600 мкг. Но стоит учитывать, что 225 мл красного вина содержат около 640 мкг ресвератрола. Так что ваша норма - порядка 100 мл вина в день.
Куркума. Помимо множества полезных свойств, куркума прекрасно сжигает жир.
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Голубика и малина. Эти ягоды — невероятно эффективное средство профилактики рака. Кроме того, они прекращают ангиогенез и понижают окислительный стресс.
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Помидоры. Проведенное в Гарварде исследование показало, что употребление томатного соуса и блюд из помидоров чаще четырех раз в месяц вдвое снижает риск заболеть раком предстательной железы.
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Помидоры богаты ликопином, который обладает антиангиогенным действием. Он легко растворяется в жире и усваивается через желудочно-кишечный тракт.
Черный шоколад. Борьба с раком не означает полный отказ от сладостей. В частности, очень полезен черный шоколад: он укрепляет сердце, повышает настроение и противостоит злокачественным клеткам.
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Кофе и зеленый чай. Кофе и зеленый чай крайне полезны и помогут в борьбе с разными видами рака.
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