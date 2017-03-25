Не рискуйте здоровьем: медики призвали не хрустеть пальцами и шеей

Откажитесь от привычки хрустеть пальцами и шеей – это не только малоэстетично, но и вредно для здоровья. Хотя наука пока ничего не подтвердила, ученые полагают, что есть связь между подобной привычкой и некоторыми болезнями.

В частности, медработники допускают, что манера хрустеть суставами может поспособствовать развитию артрита. Они объясняют это тем, что

при движениях, производящих хруст, происходит смещение скапливающихся в суставах воздушно-газовых образований, что производит негативный эффект.

Кроме того, в таких случаях в суставах возникает резкое натяжение связок, что может привести к их повреждению и ухудшить суставную подвижность.

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«Особенно осторожными нужно быть любителям похрустеть шеей.

При резком движении или неправильном положении при этом может возникнуть грыжа межпозвоночного диска»,

- сообщили специалисты.

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