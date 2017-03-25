Не рискуйте здоровьем: медики призвали не хрустеть пальцами и шеей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Klaus Westermann/Scanpix

Откажитесь от привычки хрустеть пальцами и шеей – это не только малоэстетично, но и вредно для здоровья. Хотя наука пока ничего не подтвердила, ученые полагают, что есть связь между подобной привычкой и некоторыми болезнями.

В частности, медработники допускают, что манера хрустеть суставами может поспособствовать развитию артрита. Они объясняют это тем, что

при движениях, производящих хруст, происходит смещение скапливающихся в суставах воздушно-газовых образований, что производит негативный эффект.

Кроме того, в таких случаях в суставах возникает резкое натяжение связок, что может привести к их повреждению и ухудшить суставную подвижность.

Реклама

«Особенно осторожными нужно быть любителям похрустеть шеей.

При резком движении или неправильном положении при этом может возникнуть грыжа межпозвоночного диска»,

- сообщили специалисты.

Еще по этой теме
Взгляните на пальцы своих рук - они расскажут о склонности к болезням

Взгляните на пальцы своих рук - они расскажут о склонности к болезням

9 вопросов о том, как правильно чистить уши

9 вопросов о том, как правильно чистить уши

Почему ковырять в носу не только некрасиво, но и очень опасно

Почему ковырять в носу не только некрасиво, но и очень опасно


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин Hi-Tech

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин

Уфологи: НЛО следят за астронавтами на МКС Hi-Tech

Уфологи: НЛО следят за астронавтами на МКС

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой Showbiz

Том Круз закрутил роман со сногсшибательной 28-летней блондинкой

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике Showbiz

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Клиентка Lattelecom: за 600 евро купила новый ТВ, но он б/у Новости

Клиентка Lattelecom: за 600 евро купила новый ТВ, но он б/у

Здоровье

Научные открытия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

 